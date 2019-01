Annuncio

Annuncio

E' la convention del Movimento Cinque Stelle sul reddito di cittadinanza a diventare il teatro di una nomina che farà discutere. Quella del popolare attore Lino Banfi a rappresentante italiano nella commissione nazionale dell'Unesco. Una scelta che sta già facendo discutere, scatenando l'ironia persino [VIDEO] degli alleati grillini, tra cui Matteo Salvini che con un post su Facebook chiedeva lumi anche su Renato Pozzetto e Jerry Calà. Visibilmente emozionato è apparso Lino Banfi, che ha manifestato l'intenzione di onorare l'impegno datogli con la missione di portare un sorriso come spesso gli è capitato di fare attraverso la sua professionalità.

L'annuncio sul palco arriva direttamente dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Dice di poter dare agli italiani una notizia che "lo riempie d'orgoglio", sottolineando che si tratta di una scelta dell'esecutivo.

Advertisement

"Il maestro Lino Banfi - rivela - è stato nominato a rappresentare l'Italia nella commissione nazionale dell'Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco". A quel punto, oltre a ringraziare, l'attore con un consueto cliché della sua vena comica ringrazia Di Maio per "aver chiarificheto" la sua presenza alla convention sul reddito di cittadinanza. Effetto delle sue origini pugliesi, come quelle del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Entra in scena Lino Banfi

Nella sua narrazione Lino Banfi racconta di essere stato interpellato dai giornalisti che si chiedevano a cose fosse dovuta la sua presenza. La sua risposta iniziale, rivela, è stata quella di aver voluto presenziare per salutare il capo del governo per tre motivi: "è corregionale mio, è romanista come me [VIDEO]ed è il presidente del Consiglio".

Advertisement

I migliori video del giorno

Poi torna serio: "Questa carica è bellissima, perché in questi casi le commissioni fino ad adesso credo si siano fatte con persone che sono plurilaureate in questo e in quell'altro. Io voglio portare un sorriso dovunque, in qualunque modo".

Linfo Banfi parla di Di Maio

Lino Banfi parla di Luigi Di Maio manifestando tutta la sua grande stima: "Come età potrebbe essere mio nipote Quando parla da solo c'ha trentadue anni, quando parla con Salvini e con il presidente del Consiglio insieme improvvisamente ne ha cinquantacinque". Poi svela un retroscena su quelli che sarebbero state le parole riservategli dal ministro riportandole: "Non me ne frega niente per chi voti, io ti devo questo tributo. Io ti adoro e fai ridere tre generazioni".

Ecco il video tratto dal canale Youtube dell'Huffington Post Italia: