L’ex magistrato di Mani Pulite è intervenuto quest’oggi per esprimere le sue impressioni e valutazioni sul caso Diciotti e sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’interno Matteo Salvini, attuale leader del Carroccio. E lo ha fatto rilasciando un’intervista ad ‘Affaritaliani‘.

Di Pietro cita la "netta differenza tra atti politici e atti a fini politici"

Per l’ex leader di Italia dei Valori, bisogna anzitutto partire da una precisazione essenziale ai fini di tutto il discorso: secondo l’ex pm, i giudici del Tribunale di Catania non starebbero affatto pretendendo che si processi il ministro dell’interno Matteo Salvini, ma stanno chiedendo all’attuale esecutivo M5S-Lega che si assuma la responsabilità per chiarire una volta per tutte se, sul caso Diciotti, si agì per mezzo di un ‘atto politico’ oppure attraverso ‘un atto per fini politici’.

La differenza sta nel fatto che nel primo caso si sarebbe essenzialmente agito nell’interesse esclusivo del Paese e quindi in quel caso l’autorità giudiziaria non potrà in alcun modo interferire nelle decisioni del governo.

Il discorso cambierebbe se si accerta che si agì invece per fini politici, quindi per interessi squisitamente personali.

"Quello di Salvini è un atto politico e allora il Senato dovrà negare l'autorizzazione a procedere"

Quindi, affinché non si eserciti l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, basta che il governo legastellato, in questo caso il premier Conte si presenti in Parlamento e dichiari che si trattò di un atto politico voluto dall’intero organo governativo collegiale. Quindi in quel caso sarebbe più che evidente che Salvini agì nell’interesse esclusivo della nazione e quindi il Senato, di conseguenza, dovrà negare l’autorizzazione a procedere.

E sul fatto che i tre giudici che hanno avanzato la richiesta di autorizzazione a procedere verso Salvini, siano iscritti a Magistratura Democratica, l’ex ministro delle infrastrutture è stato chiaro e perentorio dicendo che non significherebbe nulla.

A detta di Di Pietro, i magistrati vogliono soltanto capire se si è agito nell’interesse del Paese o per fini politici.

Nel secondo caso, allora sì, che sarebbe ipotizzabile il reato di sequestro di persona nei confronti dei migranti a bordo della nave Diciotti, ai sensi dell’articolo 605 del codice penale. Quindi, secondo Antonio Di Pietro, i giudici del tribunale di Catania si sono limitati semplicemente a fare il loro dovere, a prescindere da tutti i discorsi possibili e immaginabili che si possono fare.