Annuncio

Annuncio

Stando alle ultime rilevazioni sondaggistiche del 15 gennaio compiute dall'Istituto di sondaggi Noto, la Lega di Matteo Salvini [VIDEO], rispetto alla scorsa settimana, avrebbe perso il 2% dei suffragi nazionali. Ricordiamo che, secondo Noto, la scorsa settimana la Lega aveva raggiunto il 34% dei voti nazionali mentre il M5S era sceso al di sotto del 24%.

Ma vediamo tutti i dettagli che emergono da queste rilevazioni di Noto Sondaggi.

Il consenso elettorale verso l’esecutivo Conte è al 55%

Rispetto alle rilevazioni del 7 gennaio, i Cinque stelle non avrebbero né indietreggiato né guadagnato, rimanendo stabilmente al 23%/23,5% (= 0,0%) del consenso elettorale.

La Lega, guidata da Matteo Salvini, dal 34% dei voti sarebbe in calo di due punti percentuali, scivolando al 32% (-2,0%). Complessivamente dunque, anche il consenso generale verso l'esecutivo del premier Conte sarebbe in calo, scivolando di due punti percentuali, pari al 55% (-2,0%) dei consensi.

Advertisement

Per quanto concerne i partiti dell’opposizione, si registra un’importante crescita tanto di Forza Italia, quanto di Fratelli d'Italia. Quindi ci sarebbe un accrescimento dei consensi di quella parte del centrodestra che in Parlamento sta all’opposizione. In particolare Forza Italia, per l’istituto Noto, sarebbe accreditato del 9% (+1,0), guadagnando un punto percentuale rispetto alla settimana scorsa. Mentre Fratelli d'Italia sarebbe in rialzo di mezzo punto percentuale, salendo al 4% (+0,5%), rispetto a 7 giorni fa.

Per quanto concerne il centrosinistra, il consenso per il Partito Democratico rimarrebbe inviariato. 7 giorni fa era al 19%, il dato risulterebbe identico anche questa settimana: 19% (= 0,0%). A perdere terreno invece sarebbe il movimento europeista della Bonino, Più Europa, che sarebbe sceso al 2,5%, rispetto al 3% della scorsa settimana.

Advertisement

Come per gli istituti Swg e Winpoll - Scenari Politici, anche per l'istituto di sondaggi Noto i partiti minori sarebbero in lieve crescita, ad eccezione di Potere al Popolo, stabile al 1,5% (= 0,0%). Liberi e Uguali sarebbe invece in crescita di mezzo punto percentuale, raggiungendo il 2,5% (+0,5%). Tutti gli altri partiti ancora più piccoli, parlamentari ed extraparlamentari, sono accreditati complessivamente al 5%, in rialzo anche questi ultimi dello +0,5%.

Il 29% degli elettori PD contrario alla modifica del simbolo in vista delle elezioni europee

L’istituto Noto ha inoltre sondato gli elettori del PD chiedendo a costoro se siano favorevoli o contrari alla possibilità che alle elezioni europee il Partito Democratico si presenti con un simbolo totalmente diverso. Il 48% degli intervistati sarebbe favorevole, mentre il 29% sarebbe contrario. Il 23% degli intervistati non sa [VIDEO] o non ha risposto.