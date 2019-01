Advertisement

Le immagini dei gilet gialli che da settimane fanno il giro del mondo con le immagini delle loro manifestazioni a Parigi in Francia sono già storia.Al di là del fenomeno in generale resteranno consegnate alla storia alcune scene che segneranno più di altre. Tra queste c'è sicuramente quella che è avvenuta nelle ultime ore e che vede uno dei protestanti confrontarsi in maniera singolare con un gendarme.Una scena che, per certi versi, capire più di altre quanto alti possano diventare i livelli di tensione in questo periodo.

Poliziotto assalito da un facinoroso

Le immagini, evidentemente riprese attraverso uno smartphone o comunque un supporto non professionale, sono piuttosto mosse e non di alta qualità.

Questo, tuttavia, non priva gli osservatori della possibilità di ricostruire con dovizia di sufficienti particolari quanto è accaduto. Sembra una di quelle situazioni abbastanza comuni nei giorni di protesta dei gilet gialli a Parigi, in cui c'è un gendarme in tenuta antisommossa che prova ad intimorire [VIDEO] i manifestanti più facinorosi. Si nota come il poliziotto provi a tenere indietro una folla di poche unità, fino a quando uno di loro inizia ad avere un approccio decisamente più bellicoso. Un uomo (che tra l'altro non indossa il gilet giallo) ritiene sia il momento di passare all'offensiva e con dei momenti piuttosto decisi si avvicina al gendarme. Nonostante l'attrezzatura (scudo e manganello), l'esponente delle forze dell'ordine francesi non riesce a difendersi dall'assalto di una persona che si muove con sospetta naturalezza nel modo di colpire con i pugni.

Almeno due colpi vanno a segno, fino a far male al malcapitato, salvato dall'armatura del casco. Non sarà l'unico assalto, considerato che poco dopo tornerà alla carica fino al punto in cui la Polizia francese si trova a doversi allontanare.

Riconosciuto l'aggressore

Le immagini, tuttavia, hanno permesso di riconoscere Christophe Dettinger, come il protagonista della vicenda. Si tratta di un ex campione francese di pugilato, nella categoria [VIDEO] massimi-leggeri. E' accusato di essere l'aggressore di un gendarme che gli ostruiva il passaggio su una passerella della Senna in direzione dell'Assemblée Nationale. Ad avere la peggio è stato comunque l'agente che è stato ricoverato e per il quale sono stati definiti quindici giorni di prognosi. Attualmente Dettinger si è costituito. Nel 2007 è stato campione di Francia e la federazione pugilistica francese ha già condannato l'accaduto.

Ecco il video tratto dal canale Youtube Universal Media Online: