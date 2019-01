Annuncio

L'avvento in politica di Matteo Renzi coincise con l'esplosione dei social a livello nazionale ed internazionale. Pur accusando Matteo Salvini di farne abuso, occorre sottolineare come lui fu uno dei primi a veicolare il proprio messaggio politico attraverso Facebook e Twitter, al punto da farsi strada come rottamatore della vecchia politica [VIDEO] parlando ai giovani attraverso mezzi che gli erano più familiari. E ancora oggi, che non è più al governo, continua ad avere un dialogo privilegiato con i propri follower, attraverso post a carattere politico che non passano per alcun filtro giornalistico.

Per l'ennesima volta è un suo scritto a rappresentare lo strumento attraverso cui produce un attacco politico piuttosto veemente nei confronti del governo, con l'obiettivo di mettere in guardia gli italiani dall'attuale esecutivo in carica.

Renzi prova a spiegare il suo punto di vista

Matteo Renzi non ha mai avuto parole molto tenere nei confronti del governo. Gli attacchi hanno riguardato praticamente qualsiasi tipo di strategia messa in atto, da quelle economiche a quelle sul Lavoro e alla gestione del Viminale. Il suo astio con Salvini non è stato mai nascosto da frasi di circostanza [VIDEO], ma stavolta prova a dire cosa non gli piace scendendo nei particolari. Il riferimento che fa è alla legge "anti corruzione". Secondo il ministro Bonafede, nella sua ricostruzione, non esisterebbe una regolamentazione che sia in grado di salvare gli eventuali accusati della Lega dall'eventuale 'peculato'. Tuttavia sottolinea come i difensori degli imputati nel processo "Spese pazze" sui consiglieri regionali liguri facciano appello a due norme esistenti.

"La legge anti corruzione - tuona Renzi - salverà i leghisti dalla condanna per peculato".

Renzi accusa l'esecutivo

Non è una novità che l'attuale governo abbia dei difetti di forma. Quelli che nascono dal fatto che le due anime, leghista e grillina, siano tenute insieme da un contratto che si pone l'ambizioso progetto di non far dividere due forze politiche fortemente eterogenee. Questo, come nel caso citato da Renzi, si traduce in una difformità di pensiero o quantomeno di dichiarazioni. E il perchè prova a spiegarlo con delle righe piuttosto dure: "Voi pensate: forse non si parlano? C'è un difetto di coordinamento? No, semplicemente ci prendono per il naso. Gridavano onestà e ora fanno le leggi ad personam. Parlano di anticorruzione e poi salvano i politici dal peculato. Il Governo del cambiamento: hanno solo cambiato idea".