Ospite della trasmissione radiofonica 'Un Giorno da Pecora', in onda su Rai Radio 1, il cantautore Roberto Vecchioni, con ideali politici da sempre fortemente di sinistra, ha affrontato, tra i vari argomenti, anche quello della Politica, soffermandosi sui protagonisti della scena politica odierna, tra cui Carlo Calenda, Matteo Renzi, ma anche Silvio Berlusconi. Proprio a proposito di quest'ultimo (da sempre un tabù negli ambienti della sinistra), il tono 'soft' con cui ne ha affrontato la questione, non avrebbe meravigliato soltanto i conduttori e gli ospiti in studio, ma anche tutti i radioascoltatori.

Vecchioni: 'Berlusconi icona universale di ogni tempo'

Infatti, sul Cavaliere, il cantautore di Samarcanda e Luci a San Siro ha speso parole tutt'altro che negative, dicendo: "Quello è un'icona universale del duemila ma anche del Novecento.

Diciamo che è un'icona di tutti i tempi. Non possiamo metterlo in un cassetto dei buoni o dei cattivi. Quello è semplicemente un'icona".

E a proposito delle ultime battute, mai come in questo caso 'da bar', del leader di Forza Italia in Sardegna [VIDEO] ("un tempo me ne facevo sei per notte, adesso alla terza mi addormento"), il cantautore lombardo ha reagito dapprima scoppiando in una fragorosa risata, poi ha ripreso il discorso affermando con assoluta convinzione: "Adesso avrà pure 82 anni, ma secondo me lui deve essere stato un grande scopatore. Penso proprio di sì".

'Berlusconi mi sembra ancora una persona brillante per certi motivi'

Secondo il vincitore del Festival di Sanremo 2011 e del premio Mia Martini (conseguito sempre nel medesimo anno), il fondatore di Forza Italia, in vita sua, sarebbe stato un grandissimo amante, infatti ha proseguito il suo intervento dicendo: "Berlusconi si esprime in questo modo perché fa bene alla sua figura macha e importante.

Fa sicuramente bene alla sua immagine. Ma credo che qualcosa la faccia ancora. Una sveltina ogni tanto”.

Infine il cantautore lombardo, vincitore anche del Festivalbar e del prestigioso Premio Tenco, ha motivato le sue opinioni, spiegando ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora': "Ma io indago così personalmente e immagino di conseguenza la persona. Berlusconi mi sembra ancora brillante [VIDEO] per certi motivi, sì". E così, il grande nemico politico, forse anche perché in una fase politica ormai decadente e destinata probabilmente al tramonto, è stato dipinto con benevolenza da Roberto Vecchioni, anche sul piano della vita privata.