Annuncio

Annuncio

Se l’olanda non dovesse riconoscere la nave Sea Watch, battente bandiera olandese, vuol dire che ci troveremmo di fronte a una “nave pirata” che dovrebbe essere affondata e il cui equipaggio andrebbe immediatamente arrestato. Questa durissima provocazione avanzata da giorgia meloni l’altra sera a Porta a Porta, sembrerebbe superata dalla realtà dei fatti, visto che la Sea Watch ha già sbarcato il suo carico umano di 47 migranti a Catania, dopo l’accordo internazionale sottoscritto dall’Italia con altri sei Paesi Europei.

Ma la festa a bordo dell’imbarcazione della Ong tedesco-olandese è durata poco, ad interromperla sono stati gli agenti della Guardia di Finanza incaricati di interrogare i membri dell’equipaggio.

Advertisement

A questo punto non è da escludere un’inchiesta avviata dalla Procura catanese guidata da Carmelo Zuccaro, la ‘bestia nera’ delle Ong. E chi sa se, allora, la posizione Politica e amministrativa della Sea Watch verrà chiarita definitivamente come chiede la leader di Fratelli d’Italia.

Meloni: ‘Affondiamo la Sea Watch se l’Olanda non la riconosce’

Le bellicose dichiarazioni contro la Sea Watch di Giorgia Meloni, sono giunte dai microfoni di Porta a Porta, il salotto televisivo di Rai 1 con padrone di casa Bruno Vespa. Se il governo olandese non riconoscerà la nave della Ong che batte la sua bandiera, ha detto chiaramente la leader di Fratelli d’Italia, vorrà dire che le autorità italiane si troveranno di fronte una “nave pirata” che, di conseguenza, andrebbe subito affondata e il suo equipaggio arrestato.

Advertisement

Il video di Porta a Porta condiviso dalla leader di Fratelli d’Italia

“A me la vicenda della Sea Watch non torna - afferma Giorgia Meloni rivolta a Vespa nel breve video di poco più di 30 secondi, condiviso da lei stessa sul suo profilo Facebook - perché è una nave battente bandiera olandese". Secondo la sua opinione il governo italiano dovrebbe convocare l’ambasciatore dei Paesi Bassi per chiedere delucidazioni al governo olandese. "O cara Olanda", questo il tono utilizzato dalla Meloni, le cose sono due, se riconosci la Sea Watch vuol dire che sei complice del "traffico di migranti" e stai compiendo dunque un "atto ostile" nei confronti dell'Italia, oppure hai solo un'altra possibilità: non riconoscerla". Puntare su quest'ultima risposta vorrebbe dire che l'imbarcazione della Ong dovrebbe essere trattata dalle nostre autorità alla stregua di una "nave pirata" che, in base alle leggi internazionali, dovrebbe essere affondata dopo aver messo agli arresti l'equipaggio”. Insomma, secondo la Meloni, il governo olandese sarebbe comunque responsabile della situazione, sia che dovesse decidere di riconoscere come ‘sua’ la Sea Watch, sia che dovesse abbandonare al suo destino l’equipaggio della nave della Ong battente la sua bandiera.