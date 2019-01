Annuncio

Il deputato del Gruppo Misto e critico d’arte Vittorio Sgarbi, attraverso il suo canale YouTube e sui suoi profili social, ha criticato pesantemente, con la solita veemenza che lo contraddistingue e che lo ha reso di fatto celebre, l'attrice hard, classe ‘90, Valentina Nappi, dopo le polemiche che quest'ultima, di recente, ha avuto sia con lui che con il ministro dell’interno Matteo Salvini, vicepremier e leader attuale della Lega. La Nappi ha infatti accusato Salvini [VIDEO] di essere soltanto un fascista e un ammaestratore di scimmie.

A detta infatti della Nappi, chi vota Salvini sarebbe una bestia.

Sgarbi ha replicato su Facebook agli attacchi personali subiti dalla Nappi

Ritornando a Sgarbi, il critico d’arte si è affidato quindi a Facebook postando un videomessaggio per controbattere alle offese e agli insulti subiti in questi giorni dall’attrice hard, secondo la quale Vittorio non sarebbe attraente e non capirebbe assolutamente nulla di arte.

Inoltre la Nappi ha dichiarato senza peli sulla lingua che con uno come Sgarbi non ci andrebbe mai a letto per avere un rapporto sessuale. Ebbene, dinanzi alla nuova ed ennesima dura provocazione, Sgarbi ha preferito non rimanerne indifferente.

Sgarbi: ‘Valentina Nappi non è un’attrice hard, ma soltanto una provocatrice’

Egli, su Facebook, ha prontamente replicato all'attrice hard spiegando che la Nappi sarebbe soltanto una provocatrice, non una pornostar. Sempre secondo il sindaco di Sutri, Valentina Nappi sarebbe una donna totalmente insoddisfatta sia riguardo le sue scelte di vita che riguardo la sua condizione esistenziale. Sgarbi ha inoltre rivelato di aver amato in vita sua tante pornostar, ma la Nappi, in fatto di bellezza, sensualità e personalità, sarebbe lontana anni luce da costoro e non avrebbe nulla a che spartire con costoro.

‘La Nappi è una specie di Asia Argento, mal riuscita’

Infatti per Vittorio Sgarbi, la Nappi sarebbe brutta e storta, una specie di Asia Argento [VIDEO], ma mal riuscita. A detta di Sgarbi, la Nappi sarebbe una fallita, brava solo a fare la rompico******, nient’altro. L’ex sindaco di Salemi ha invitato perciò la Nappi, nel suo videomessaggio, a farsi gli affari suoi. Secondo Sgarbi, la Nappi provocherebbe perché nel suo mestiere si sentirebbe totalmente fallita dato che non riuscirebbe né a godere, né a far godere i suoi partner. Infine il critico d’arte ha esortato l’attrice hard a tenersi pure i neri e ad andare a ca****.