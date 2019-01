Annuncio

Sondaggi politici [VIDEO] a gonfie vele per la Lega del vulcanico Matteo Salvini: secondo Nando Pagnoncelli al 18 gennaio il partito da lui guidato sarebbe arrivato a toccare la notevole percentuale di gradimento del 36% (35,8%) ad essere precisi. Gli intervistati hanno dichiarato di avere particolarmente apprezzato la linea salviniana di chiusura totale per quanto concerne i flussi dei migranti (l'ormai famosa "chiusura dei porti") ed anche l'arresto di un ex terrorista come Cesare Battisti, latitante di lungo corso, è piaciuto all'elettorato.

È di oggi la notizia che al ministero dell'Interno stanno esaminando anche i dossier relativi a 30 latitanti ancora da riportare in Italia. I numeri al momento premiano la Lega, nonostante la nota vicenda del 49 milioni di contributi pubblici che sarebbero stati a suo tempo sottratti.

La fase economica del Paese resta delicata, visto che secondo stime ufficiali l'Italia potrebbe entrare in recessione e le aspettative di crescita nel 2019 sono minori del previsto, cosa che alla lunga potrebbe avere conseguenze negative, ad esempio sul reddito di cittadinanza.

La crisi del M5S è sotto gli occhi di tutti

Cala vistosamente invece il Movimento 5 Stelle, sceso secondo Pagnoncelli fino al 25,4%. La data delle elezioni Europee si avvicina e sarà una verifica fondamentale per capire quali dovranno essere in futuro i rapporti tra le due parti del famoso "contratto di governo". Secondo quanto emerge dai Sondaggi politici al 18 gennaio 2019 il M5S paga sicuramente alcune divisioni interne. È inoltre evidente che l'elettorato pentastellato che proveniva dalla sinistra non ha mai digerito l'alleanza, seppure tecnica, con la Lega, e a questo punto difficilmente confermerà il suo voto al Movimento.

Logica vuole che questa emorragia di voti potrebbe tornare utile al PD, che a ben guardare potrebbe essere la grande sorpresa di questa tornata elettorale. Al momento, infatti, tiene sostanzialmente la politica di un partito [VIDEO]in crisi, ma ben radicato sul territorio come il PD, che sarebbe al 17,3, mentre FI secondo i sondaggi sarebbe al 7%. Resta da vedere se la recente candidatura di Berlusconi per le Europee cambierà le valutazioni dei vecchi elettori di Forza Italia. Fratelli d'Italia rimane al 3,4% e quindi rischia seriamente di non avere rappresentanti in Europa. A febbraio sono in calendario le elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo e sarà un banco di prova estremamente interessante per capire meglio come stanno davvero le cose.