Stando alle ultime intenzioni di voto sondate al 15 gennaio dagli istituti di ricerca Euromedia e Piepoli (e diffuse ieri sera a Porta a Porta), il partito che starebbe perdendo più consensi elettorali, rispetto al mese scorso, sarebbe la Lega di Matteo Salvini [VIDEO].

Infatti, se andiamo ad esaminare la prima rilevazione sondaggistica di Euromedia e Piepoli in questo 2019, i suffragi su base nazionale per la Lega si attesterebbero tra il 31,2% (Euromedia) e il 30,5% (Piepoli).

Ghisleri: 'Ceti produttivi del Nord insoddisfatti del governo M5S-Lega sui temi economici'

Secondo Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia, i ceti produttivi del Nord non sarebbero propriamente soddisfatti di quanto fatto sinora, sulle politiche economiche, dal governo M5S-Lega.

Infatti, in manovra di bilancio, secondo la ricercatrice, non sarebbe presente quel taglio dell’imposizione fiscale che la Lega, assieme a tutta la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia), aveva promesso durante la campagna elettorale delle politiche nazionali del 4 marzo.

In flessione è comunque tutta la maggioranza gialloverde, infatti secondo Piepoli ed Euromedia, anche il M5S sarebbe in leggera flessione, rispetto ai dati sondaggistici di dicembre 2018. Per Euromedia, infatti, il M5S sarebbe attualmente a poco meno del 25% (= 24,7%), secondo invece Piepoli sarebbe addirittura al 28%, un dato assolutamente controcorrente che si discosta dalla media di tutti i sondaggi nazionali che sul M5S oscillano tra il 24% (minimo) e il 26% (massimo).

Complessivamente, dunque la maggioranza gialloverde sarebbe accreditata del 56% dei consensi elettorali per Euromedia e del 58,5% per Piepoli.

Stabile il Partito Democratico, sarebbe tra il 16,5/17,5%

Per quanto concerne il partito principale del centrosinistra, i due istituti di ricerca danno il Partito Democratico tra il 16,5% (Euromedia) e il 17,5% (Piepoli). A crescere sarebbero invece le forze politiche di centrodestra facenti parte dell’opposizione parlamentare. Per i due istituti di ricerca Forza Italia è al 10,5% (Euromedia-Piepoli), mentre Fratelli d'Italia tra il 4% (Piepoli) e il 5% (Euromedia). Andando ad analizzare i dati elettorali dei partiti minori, in ordine sparso: Più Europa sarebbe tra il 2% (Piepoli) e il 3% (Euromedia), Liberi e Uguali per entrambi gli istituti è al 2,5%, mentre tutti gli altri partiti [VIDEO]minori, sommati assieme, sarebbero accreditati del 4,8% per Euromedia e del 4% per Piepoli.