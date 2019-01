Annuncio

La terza decade del mese di gennaio ha visto SWG pubblicare i nuovi Sondaggi politici. L’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto [VIDEO] all’interno del TG La7. Il dato più significativo riguarda la Lega, che viene data in calo rispetto alla settimana scorsa. Il partito di Matteo Salvini scivola al 31,5%, andando a perdere lo 0,7%. Nulla di preoccupante, visto l’ampio vantaggio sui rivali, ma qualcosa potrebbe cambiare, considerando che alle sue spalle si sono rilanciati tutti i grandi.

Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, sale al 25,7%, guadagnando mezzo punto percentuale. Fa addirittura meglio il Partito Democratico (+0,6%), che si porta al 17,9%.

Un po’ più distante, ma comunque in ripresa (+0,4%), troviamo Forza Italia, che si attesta all’8,6%.

La situazione attuale vede poi Fratelli d’Italia al 4,4% (+0,2%), mentre Più Europa scivola al 3% (-0,2%). Il trend è negativo anche per MDP, SI e altri di sinistra (-0,3%). Questi raccolgono il 2,8%. In flessione pure Potere al Popolo (-0,2%), che si attesta al 2,3%. Le altre liste politiche ottengono complessivamente il 3,8%, con una perdita pari allo 0,3% rispetto alla rilevazione precedente. SWG sottolinea come il 34,3% dei cittadini intervistati non ha espresso una preferenza.

Europee 2019: sfida più equilibrata tra Lega e M5S

In vista delle prossime elezioni europee, che si svolgeranno nel mese di maggio, l’istituto di ricerche PIEPOLI ha deciso di chiedere agli italiani quale partito voterebbero alle urne. Rispetto a quanto evidenziato da altri sulla tornata elettorale di primavera, in questo caso abbiamo una sfida decisamente più equilibrata tra Lega e M5S.

A dividerli ci sono pochissimi punti percentuali. Il partito di Matteo Salvini viene attestato al 31,5%, mentre il movimento di Luigi Di Maio ottiene il 28%. A chiudere il podio c’è il Pd con il 17,5%, seguito da Forza Italia con il 10%.

Oltre a riportare le intenzioni di voto [VIDEO], è stato chiesto ai cittadini di esprimere un’opinione riguardo ad altri argomenti. In merito alla fiducia nei confronti del Governo, ad esempio, il 17% degli intervistati ha sottolineato come sia aumentata rispetto a 6 mesi fa, mentre il 22% afferma che sia diminuita. Per il 41%, invece, è rimasta uguale. C’è poi un discreto 18%, che sostiene come non abbia mai avuto fiducia nell’esecutivo attuale. Gli italiani si trovano ad essere divisi anche sul Governo basato su principi populisti. Il 44% ne dà un valore negativo, mentre il 42% positivo.