Oliviero Toscani scatenato contro il governo sovranista formato da M5S e Lega. Il fotografo della Benetton, ospite martedì scorso della trasmissione di Radio Capital, Tg Zero, condotta da Edoardo Buffoni e Vittorio Zucconi, non ha risparmiato pesanti e velenosissime critiche alle politiche portate avanti dall’esecutivo gialloverde, puntando il dito in particolare contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini [VIDEO]. Coadiuvato dal compiacente conduttore Buffoni, Toscani ha definito Salvini uno con il “complesso del travestito”, mentre Di Maio sarebbe a capo di una banda di comici.

Sprezzante anche il giudizio su Lino Banfi, giudicato esteticamente inadatto a rappresentare l’Italia all’Unesco.

‘Lino Banfi non è il simbolo dell’Italia’

Non è certo la prima volta che Oliviero Toscani decide di criticare con sprezzante superiorità radical chic [VIDEO]l’attuale governo.

Per prima cosa, Edoardo Buffoni lo esorta ad esprimersi sulla recente nomina di Lino Banfi come rappresentante italiano all’Unesco. “Io non credo che sia questione di lauree, non è quello il problema - spara subito il fotografo della Benetton a palle incatenate - io penso che esiste un’estetica nelle cose. Non è che Banfi sia brutto, però non è proprio il simbolo dell’Italia. Penso che l’estetica dica molto, non è che Lino Banfi racconterà delle cose profonde sull’Italia. È lì perché fa l’attore, è una presenza fisica”.

‘Il mio Paese dovrebbe essere la Francia, comincerò una guerra partigiana’

Parlando invece dello scontro diplomatico in corso tra Italia e Francia, Oliviero Toscani esprime un giudizio estetico sul simbolo dello Stato francese, La Marianne, che rispetto a Banfi almeno “è una bella donna”.

Per me il mio Paese dovrebbe essere la Francia, se mi dà un passaporto sono contento. Anche quello del Togo va bene”. Toscani poi si chiama assolutamente fuori dalla “guerra sovranista italiana contro la Francia, io sono all’opposizione. Anzi, comincerò una guerra partigiana contro chi è al potere in questo momento. Ma non c’è più bisogno di andare sulle montagne, adesso basta usare la comunicazione. Totale resistenza”.

‘Reddito di cittadinanza del M5S è una barzelletta’

Spostando l’attenzione sul provvedimento bandiera del M5S, il reddito di cittadinanza, Oliviero Toscani dimostra di avere le idee chiare. “Non credo che il reddito di cittadinanza sia una cosa seria. È una barzelletta per l’Italia - attacca a testa bassa - noi italiani non saremo mai capaci di organizzarlo. La politica del governo non è altro che uno spettacolo grillino di comicità”, una sorta di futurismo politico, solo che, al contrario del Futurismo di Marinetti, “questi dimostrano una ignoranza totale a livello culturale ed estetico”.

‘Salvini ha il complesso del travestito’

“Matteo Salvini ha il complesso del travestito - prosegue poi l’invettiva di Oliviero Toscani - che si traveste per immedesimarsi in cose che non potrà mai fare. Quindi basta un vestito. Per Salvini è più importante il sembrare che l’essere. Poverino, è carnevale per lui tutti i giorni. Fidel Castro si è messo la sua divisa e non rompe le palle, questo qua invece le cambia tutti i giorni. Salvini bacia tutti, mi son tirato giù i pantaloni e me l’ha baciato”.