Annuncio

Annuncio

Tutto i soldi raccolti all'interno della Fontana di Trevi, sita nella città di Roma, andranno integralmente all'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Ma pure le altre monetine che verranno prelevate prossimamente da tutte le altre fontane della città eterna (per un totale orientativo di duecentomila euro), saranno destinate alla Caritas. A garantirlo è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi [VIDEO]del progetto politico ideato da Beppe Grillo.

Raggi: 'Caritas svolge ruolo fondamentale a vantaggio dei più deboli'

Secondo la pentastellata, l'organismo diocesano ecclesiale svolgerebbe tuttora un ruolo fondamentale per tantissimi bisognosi della città di Roma.

Città che vuol continuare ad essere una capitale aperta ad ogni forma di accoglienza verso le persone più fragili e più deboli. Infatti, il primo cittadino della città eterna ha chiarito che nessuno ha mai pensato di sottrarre alla Caritas questi fondi economici.

Advertisement

Spetterà per questo all'Acea l'attività di raccolta e di sistematica quantificazione di tutto l'ammontare monetario che si riuscirà a recuperare dalle fontane. Per il seguente lavoro, all'Acea andranno circa duemila euro. Sottratto questo compenso retributivo, tutto il resto verrà trasmesso integralmente, mediante l’attuazione di un apposito protocollo, alla Caritas di Roma. A dicembre scorso infatti la sindaca pentastellata Virginia Raggi si è impegnata nell'approvazione di un atto amministrativo volto alla quantificazione delle monetine che cittadini e turisti, provenienti da ogni parte del globo, lanciano in tutte le fontane site nella città romana. Un atto amministrativo che avrebbe il solo scopo necessitativo di fare trasparenza, chiarificazione, ordine sulla suddetta questione. Così, tanto i cittadini romani, quanto i turisti stessi finalmente verranno a conoscenza, ogni anno, con altrettanta trasparenza, quanto venga raccolto e a quali enti venga destinato il quantitativo monetario.

Advertisement

E ne verrà a conoscenza, con preventivo anticipo, in primis la Conferenza Episcopale Italiana che, attraverso la Caritas, in questo modo potrà promuovere con maggiore efficienza e rapidità tutte le attività di beneficenza per aiutare i più bisognosi.

'Il terzo settore va supportato'

La sindaca grillina ha sottolineato che questa collaborazione tra la giunta comunale e la Caritas Italiana proseguirà ancora. Infatti, per Virginia Raggi, tutte le parrocchie e i centri di volontariato [VIDEO] rappresentano un baluardo inestimabile e insostituibile per affrontare al meglio queste attività. Queste sono il posto in cui operatori e utenti si confrontano reciprocamente per crescere insieme. Per la pentastellata, il terzo settore, in tutta Italia, andrebbe maggiormente incoraggiato, sostenuto, tutelato.