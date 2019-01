Annuncio

Stando alle ultime rilevazioni sondaggistiche compiute dall'istituto di ricerca Winpoll - Scenari Politici, se l'ex premier Matteo Renzi decidesse di fondare un movimento politico proprio, potrebbe contare su un buon 8,9% del consenso nazionale. È quanto emerge dalle ultime intenzioni di voto sondate da Winpoll, datate 14 gennaio 2019. Trattasi della prima rilevazione sondaggistica compiuta dagli ideatori di Scenari Politici in questo 2019. Esaminiamo i dati del consenso nazionale fornitici da Winpoll sia sull’attuale maggioranza governativa M5S-Lega, sia sui partiti dell'opposizione.

Winpoll: 'Movimento 5 Stelle in calo: è al 24,5%'

Rispetto a tre settimane fa, non si registrerebbero grosse variazioni, ad eccezione del Movimento 5 Stelle e dei partiti minoritari d'opposizione.

Per Winpoll, infatti il progetto politico ideato da Beppe Grillo, rispetto all'ultima rilevazione statistica del mese scorso, avrebbe perso più di un punto percentuale, scivolando al 24,5% dei suffragi nazionali. In leggero calo sarebbe anche la Lega, il partito guidato da Matteo Salvini [VIDEO] che rimarrebbe comunque ampiamente al di sopra del 30% dei consensi elettorali (Winpoll infatti lo dà al 32,4%). Complessivamente, la maggioranza governativa gialloverde, secondo l'istituto di ricerca Winpoll, potrebbe contare quasi sul 57% del consenso nazionale.

Forza Italia e Fratelli d'Italia in crescita

Guardando invece ai partiti dell’opposizione, partiamo dai movimenti della coalizione di centrodestra: si registra un aumento dei suffragi nazionali tanto per Forza Italia quanto per Fratelli d'Italia.

Il primo, in lieve crescita, sarebbe accreditato dall'8,9% dei voti nazionali; il secondo, per Winpoll, avrebbe oltrepassato il 4%, portandosi al 4,1%. Per quanto riguarda invece i movimenti politici di centrosinistra, facenti parte sempre dell’opposizione parlamentare, se l'ex premier Renzi dovesse abbandonare il Partito Democratico, quest'ultimo crollerebbe al 12,5% dei suffragi nazionali. Considerando invece la situazione attuale, anche il PD sarebbe in crescita [VIDEO] e si sarebbe portato in queste ultime settimane al 21,4% dei voti. Analizzando i dati elettorali dei partiti minoritari, in ordine sparso: secondo Winpoll, Più Europa di Emma Bonino sarebbe al 2,5%; Liberi e Uguali all'1,3% e Potere al Popolo sorpassarebbe quest'ultimo per uno +0,1% di margine. Per Winpoll, attualmente PaP sarebbe infatti all'1,4% dei voti nazionali.