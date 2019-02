Annuncio

Intervistato da Alanews, l’ex senatore, prima dell'Italia dei Valori, il movimento di Antonio Di Pietro, poi del Pdl e di Forza Italia, Antonio Razzi, incalzato dalle domande del giornalista, ha incentrato la sua discussione su due punti principali:

Il voto sulla piattaforma Rousseau del M5S

Gli arresti domiciliari per i genitori dell’ex premier Matteo Renzi per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.

Razzi: ‘I grillini hanno salvato la loro poltrona’

Sul primo punto, l’ex senatore forzista ha dichiarato a proposito dell’atteggiamento tenuto da Di Maio e dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle: “Beh è normale, hanno pensato al loro posto di lavoro, così hanno salvato il posto di lavoro.

Mi hanno accusato a me nel 2010 di aver salvato il governo Berlusconi per salvarmi il mio posto di lavoro, adesso anche i grillini hanno fatto la stessa cosa. Certamente in un altro modo, ma il significato rimane quello, dato che le poltrone piacciono a tutti”.

Sempre a proposito dei parlamentari grillini, Antonio Razzi ha poi aggiunto: “Io non me lo sarei mai aspettato dai Cinque Stelle perché loro avevano tutte queste regole ferree. Sono regole che agli italiani piacciono. Ed è anche per queste regole che hanno avuto tanti consensi. In Abruzzo ormai hanno perso il 50% dei consensi in un anno, perché purtroppo è difficile mantenere le promesse, perché di promettere hanno promesso tanto. E le promesse, quando non si mantengono, gli italiani non si fanno fregare due volte ed è giusto che sia così. Loro hanno una Politica sbagliata, quella di promettere la luna ma sulla luna non ci puoi arrivare se non sei un Razzi”.

‘Sugli arresti domiciliari dei genitori di Renzi, non mi sento di condannare’

E sugli arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi, l’ex parlamentare dell'Italia dei Valori ha affermato: “Su quello non mi sento di condannare perché sono disgrazie che succedono. E il figlio, Matteo Renzi, non c’entra proprio niente con questa storia. È inutile che si accaniscano contro il figlio poiché non c’entra niente. Quello che hanno fatto i genitori è un conto, quello che fa il figlio un altro. Ci sono tanti altri, è successo anche negli altri partiti che magari avevano un operaio in nero però s’è bloccato tutto. E non hanno detto niente, invece di questo se ne parla ancora. Come mai su questo si ritorna sempre e invece tutti gli altri casi sono passati nel dimenticatoio? Come mai?”.