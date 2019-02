Annuncio

Intervistato da Barbara D’Urso oggi pomeriggio a Domenica Live, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oltre a parlare della situazione Politica ed economica nel nostro Paese, ha criticato fortemente l’operato dei pentastellati in Parlamento, soffermandosi in particolare su tre punti principali:

La nascita della maggioranza governativa composta dall’asse M5S

La fondazione di Forza Italia e le ragioni politiche della discesa in campo del Cavaliere nel 1994.

La preparazione tecnica e culturale nonché l’operato dei pentastellati in Parlamento.

Berlusconi: ‘Scesi in campo per evitare che i comunisti giungessero al potere’

Sui primi due punti, nel corso dell’intervento, il nuovo Presidente del Monza Calcio ha dichiarato: “Alle elezioni del 4 marzo la coalizione di centrodestra ha ottenuto la maggioranza relativa e non quella assoluta.

Perciò la Lega si è alleata coi Cinque Stelle e ne è venuto fuori il governo più incredibile, più assurdo, più pericoloso per il nostro Paese. E siamo oggi in una situazione ancora più grave rispetto a quella del 1994, quando c’era il pericolo che i comunisti giungessero al potere. Tutti sanno che io considero il comunismo come l’ideologia più criminale e più disumana della storia dell’uomo. Allora io mi sentii in dovere di scendere in campo per senso di responsabilità verso l’Italia e gli italiani”.

‘Quando un grillino parla in Parlamento, non si può non ridere’

Dopodiché, sul terzo e ultimo punto, l’ex presidente del Consiglio, a proposito dei grillini, ha aggiunto: ”Adesso il pericolo è ancora più grave, perché i grillini non solo si dichiarano fortemente comunisti ma hanno in più una totale impreparazione, un dilettantismo totale.

Questi non sanno fare nulla. Sono inesperti, impreparati e incapaci. In Parlamento quando uno di loro parla, non si può non ridere perché sbagliano l’italiano, non sanno niente di storia, di geografia, di economia. Sono come i bambini dell’asilo e non voglio offendere i bambini dell’asilo”.

Silvio Berlusconi ha ultimato il suo intervento a Domenica Live, stroncando pesantemente l’attuale esecutivo, a suo dire, a trazione grillina. Infatti il leader di Forza Italia ha detto: “Siamo in questa situazione. Abbiamo alla guida dell’Italia delle persone assolutamente impreparate e incapaci. Sono delle persone totalmente inaffidabili”.