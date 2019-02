Annuncio

Intervenuto a Roma all’ottavo congresso italiano del Partito Radicale, il deputato di Forza Italia ha affrontato molteplici aspetti della situazione Politica italiana, soffermandosi in particolare sul dimezzamento dei finanziamenti pubblici a Radio Radicale deciso dalla maggioranza governativa gialloverde.

Per questa ed altre ragioni, il professor Renato Brunetta, nel corso dell’intervento, ha attaccato pesantemente l’attuale esecutivo presieduto dal premier Conte. Infatti, l’ex presidente dei deputati di Forza Italia ha dichiarato: “Io la penso come Petrolini quando lo fischiavano dal loggione e lui si interrompeva, faceva convogliare i riflettori su un fischiatore e gli diceva: io non ce l’ho con te che mi fischi, ma con quello di fianco a te che non ti butta giù. E quello vicino è la Lega”.

Brunetta: ‘È in corso un tranquillo colpo di Stato’

L’ex ministro della Pubblica Amministrazione ha poi aggiunto: “È in corso un tranquillo colpo di Stato, una deriva autoritaria. Se le cose stanno così e io le vivo dall’interno delle istituzioni dalla mattina alla sera, allora si capisce assolutamente perché non si sono trovati i 5 milioni di euro per Radio Radicale. Non essendo un problema di risorse finanziarie, è un problema che le dirette parlamentari mostrano le vergogne di questa fase politica ma soprattutto le vergogne di questa maggioranza governativa”.

‘Salvini e Di Maio si stanno cannibalizzando in maniera incrociata’

Il deputato forzista ha concluso il suo intervento, affermando: “Rispetto a questa maggioranza, Leo Longanesi mi perdoni, di buoni a nulla ma capaci di tutto, tenuti insieme dal potere, che si stanno cannibalizzando in maniera incrociata.

Salvini si sta mangiando i voti dei Cinque Stelle, mentre i Cinque Stelle si stanno mangiando l’anima culturale, politica, programmatica, storica della Lega. Con il risultato che ci sarà fra qualche mese un grande contenitore pieno di consensi europei, ma vuoto che non sa cosa fare e che è costretto ad andare avanti finché dura. Il re è nudo. La maggioranza è nuda. Ecco perché non si trovano i 5 milioni di euro per Radio Radicale. La battaglia su questo punto è una battaglia fondamentale per contrastare e per vincere la deriva autoritaria che stiamo subendo e che stiamo vivendo tranquillamente. E io continuo a dirlo: io non ce l’ho con te grillino che mi fischi, ma ce l’ho col vicino che non ti butta giù”.