Oggi, dalle 10 alle 19, il popolo del Movimento 5 Stelle è chiamato virtualmente a decidere le sorti giudiziarie del Ministro dell’Interno. Dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Catania in merito al caso della nave Diciotti e l’aggiunta successiva di Di Maio, Conte e Toninelli, gli iscritti del Movimento dovranno decidere se concedere o meno l’immunità a Matteo Salvini. Il voto avverrà online, direttamente attraverso la piattaforma Rousseau e qualcuno già prevede, o comunque ipotizza, una crisi di governo in caso venga concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier.

Non si tratta di un voto in merito all’immunità di un politico

Su questo particolare il Movimento 5 Stelle è stato chiaro: non si tratta di proteggere un politico che ha commesso un illecito, è un caso diverso e senza precedenti che riguarda l’articolo 96 della Costituzione.

La magistratura infatti chiede di giudicare l’operato di un ministro che avrebbe agito nei termini previsti della Costituzione e con l’appoggio delle forze di maggioranza. Ecco perché gli iscritti dovranno decidere se Matteo Salvini abbia o meno operato a tutela dell’interesse dello Stato. Se prevarranno i "sì" verrà negata l’autorizzazione a procedere, se vinceranno i "no" verrà concessa.

Salvini ribadisce l’alleanza di governo

Matteo Salvini ha ribadito che l’alleanza con i 5 Stelle resta comunque solida e ha definito Di Maio una persona corretta. Secondo il Ministro dell'Interno non si prospetterebbe alcuna crisi all’orizzonte, nemmeno se gli venisse negata l’immunitá. Eppure, questo episodio potrebbe provocare scossoni nella maggioranza.

Persino all’interno dello stesso Movimento i pareri sono discordi: i più ligi ai dettami ideologici dei 5 Stelle, come la senatrice Elena Fattori, hanno dichiarato che voteranno perché Salvini venga processato e lo faranno per coerenza con i valori e i programmi che i 5 Stelle da sempre portano avanti. Dello stesso parere la senatrice Paola Nugnes, che contesta la scelta di affidare una decisione politica a una piattaforma privata.

L’opposizione, invece, critica duramente la scelta del voto online, definendola uno "scarica barile" da parte di un governo che non è in grado di assumersi le proprie responsabilità. Per Maurizio Martina, candidato alla segreteria del PD, i 5 Stelle hanno rinnegato l’anima del movimento deludendo i propri iscritti.

Molto critica anche la posizione di Forza Italia. Il leader Silvio Berlusconi, ospite a Pomeriggio 5, ha ribadito la pericolosità di questa alleanza, dichiarando che il suo partito comunque voterà perché venga concessa l’immunità.