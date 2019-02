Annuncio

Ospite della sessione pomeridiana della seconda giornata dell’ottavo congresso del Partito Radicale, l’ex parlamentare del PdL e di Forza Italia, Fabrizio Cicchitto ha discusso della situazione politica attuale, soffermandosi sull’operato di governo della maggioranza governativa pentaleghista e sul taglio dei finanziamenti pubblici a Radio Radicale.

A proposito dell’esecutivo presieduto dal premier Conte, il segretario della fondazione Riformismo e Libertà ha dichiarato: “Noi ci troviamo di fronte ad una realtà imprevedibile per quella che riguarda i suoi sbocchi. Da parte della Lega c’è la più totale indifferenza rispetto a queste tematiche. Loro per un verso cavalcano l’attacco ai neri e per un altro verso si preoccupano di alcuni dati economici e sociali. La vicenda di Radio Radicale non rientra nella contrattazione che loro hanno con il M5S”.

Cicchitto: ‘Disegno di distruzione della democrazia rappresentativa’

L’ex parlamentare di ideali socialisti ha poi proseguito il suo intervento, attaccando duramente il progetto politico ideato da Beppe Grillo: “Il M5S non è una costola rozza e incolta della sinistra, ma è un concentrato di autoritarismo, di estrema destra e di estrema sinistra combinato insieme nel quale c’è stato indubbiamente una genialità nella gestione della protesta. Tra la protesta rozza e plebea portata avanti da Beppe Grillo e ad un certo punto un genio del male quale è stato sicuramente Casaleggio senior che ha capito che dando a questa protesta uno strumento tecnico quale è l’uso di internet si faceva fare un salto di qualità nel quadro di un disegno di distruzione della democrazia rappresentativa, con l’esaltazione di una falsa democrazia diretta.

Dopodiché l‘autore del libro “Il paradosso socialista” (edito Fondazione Liberal) ha poi aggiunto: “Perché la democrazia diretta gestita attraverso Rousseau non è una democrazia diretta ma un’operazione autoritaria tutta rivolta dall’alto. E certamente a quel punto sono funzionali gli ignoranti, cioè avere dei gruppi parlamentari che semplicemente premono dei bottoni e non si pongono dei problemi”.

‘Questo disegno perverso non so dove ci porterà’

Fabrizio Cicchitto ha concluso il suo intervento all’ottavo congresso del Partito Radicale affermando: “Vedere il Senato in cui da una parte c’erano i senatori del PD che gridavano onestà e dall’altra parte un personaggio che faceva il segno delle manette, ci dà il segno di un’involuzione, di un’orgia di giustizialismo che rischia di sommergerci.

E non c’è ignoranza in tutto questo, ma un disegno perverso che non so dove ci porterà”.