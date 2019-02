Annuncio

La campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Abruzzo di domenica prossima è entrata nel vivo. Nelle ultime ore, infatti, non si contano le dichiarazioni ad affetto dei vari leader politici, di maggioranza e di opposizione. Tra questi, c’è il ‘battitore libero’ del M5S Alessandro Di Battista. Dibba, oggi in giro per il territorio abruzzese tra L’Aquila, Ortona e Sulmona, pubblica un lungo post sul suo profilo Facebook per annunciare la necessità di tagliare ulteriormente non solo i costi della politica, e dei politici, ma anche gli stipendi milionari di giornalisti che lavorano in Rai, come Bruno Vespa e fabio fazio, che però vengono pagati profumatamente con denaro pubblico come se non fossero giornalisti ma conduttori.

Per portare a termine quella che lo stesso Alessandro Di Battista ha definito una “sforbiciata senza precedenti” delle spese della politica, il numero due pentastellato elenca sette cose da fare.

Il post di Alessandro Di Battista contro il costo eccessivo della politica e dei conduttori Rai

È quasi l’ora di pranzo di una piovosa domenica di inizio febbraio quando Alessandro Di Battista decide di postare un articolato ragionamento su come sforbiciare una volta per tutte i costi eccessivi della vita politica italiana, ma anche gli stipendi dei politici e di alcuni conduttori Rai come Vespa e Fazio. Per l’esponente di punta del M5S si tratta di una questione “fondamentale”. Secondo Dibba, infatti, è giunto il momento dei “sacrifici” anche per categorie di privilegiati come i politici e alcuni giornalisti. Per giungere al più presto ad ottenere un risparmio consistente per le casse dello Stato, Di Battista propone una strategia basata su sette azioni fondamentali da svolgere.

Le sette cose da fare per tagliare i costi della politica

Alessandro Di Battista sembra parlare con il cuore, ma è chiaro che il messaggio affidato a Facebook era stato preparato nei minimi dettagli e non scritto di getto. La prima delle sette cose da fare, secondo lui, per sforbiciare le suddette spese inutili è tagliare di 3500 euro gli stipendi dei deputati di Montecitorio, con un risparmio di quasi 22 milioni di euro ogni anno. La seconda cosa, collegata alla prima, è la sforbiciata della stessa quota di stipendio ai senatori, con 11 milioni di risparmio.

Terzo punto, la riduzione, sempre di 3500 euro degli emolumenti dei consiglieri regionali. In questo caso il risparmio per lo Stato sarebbe di ben 36 milioni all’anno. Punto quattro, la “abolizione totale di tutte le doppie indennità”, valida sia per le due Camere che per i Consigli regionali. La quinta cosa da fare, uno dei cavalli di battaglia del M5S, è la riduzione del numero dei parlamentari di 300 unità. La necessità di adeguare verso il basso ad un massimo di 240mila euro lordi all’anno i contratti di bruno vespa e Fabio Fazio, citati espressamente da Di Battista, arriva solo al punto sei.

Ultimo provvedimento da prendere sarebbe la cancellazione dell’assegno di fine mandato (Tfr) dei parlamentari.