Il deputato e accademico italiano Luigi Marattin è in queste ore al centro di un'infuocata polemica. E questo a causa di un video, ormai divenuto virale, realizzato dalla deputata grillina Dalila Nesci che lo ritrae mentre sta discutendo animatamente con il portavoce del M5S Alberto Zolezzi e, ad un certo punto, si vede Marattin dargli un paio di schiaffetti. Per questo gesto i 5 stelle hanno parlato di "atto vile" all'interno dei Palazzi istituzionali. E chiedono che intervengano immediatamente gli organi preposti per condannare 'senza se e senza ma' questo genere di comportamenti. Il deputato e accademico italiano ha risposto alle accuse durante la presentazione del nuovo libro di Matteo Renzi e direttamente con un post su Facebook.

Una giornata caotica alla Camera

Senza voler giustificare in alcun modo il gesto compiuto dal deputato del Pd occorre dire che la giornata di ieri alla Camera dei Deputati è stata quantomeno caotica. Infatti, durante la discussione sulla riforma del referendum si erano verificati diversi episodi che testimoniavano il livello di tensione raggiunto. Da una parte il pentastellato D'Ambrosio che rivolge il gesto delle manette nei confronti del deputato del Pd Gennaro Migliore. Subito dopo avviene il lancio di un fascicolo all'indirizzo della presidenza della Camera, i deputati del Pd che decidono di abbandonare l'aula mentre il presidente dell'aula di Montecitorio, Roberto Fico, li saluta con un "arrivederci".

I migliori video del giorno

Subito dopo si verifica il gesto di Marattin immortalato dal video girato dalla Nesci che, immediatamente, chiede l'allontanamento del rappresentante del Partito Democratico via Twitter. Ovviamente l'aula piomba nel caos, mentre il gesto di Marattin viene ripreso da vari esponenti del M5S che lo bollano come una "vergogna".

La difesa di Luigi Marattin

Marattin ha risposto questa mattina alle accuse di aver aggredito fisicamente il portavoce del M5S Alberto Zolezzi. Prima della presentazione del nuovo libro di Matteo Renzi alla Camera di Commercio, Marattin è stato intervistato e, come riporta il quotidiano la Stampa, ha tenuto a precisare di non aver aggredito nessuno. Il gruppo parlamentare del Pd aveva deciso di uscire dall' Aula di Montecitorio dopo il gesto delle manette rivolto contro l'Onorevole Gennaro Migliore.

Gesto che, secondo Marattin, il presidente Fico ha avallato oltre a deridere gli stessi deputati del Pd con il suo "arrivederci". Questo atteggiamento dei deputati del M5S e dello stesso presidente della Camera, secondo Marattin, "non fa parte del perimetro istituzionale" ed è indicativo del fatto che "si sta passando il segno". Per Marattin, poi, ciò che è veramente preoccupante è che certi comportamenti scorretti vengano legittimati dai più alti rappresentanti delle Istituzioni. Anche se ammette che alcuni, tra i deputati del Pd, hanno esagerato.

Marattin ha illustrato il suo pensiero anche in un post su Facebook. E in questa sede ha ribadito di non aver picchiato nessun grillino. Ma, riferendosi probabilmente a Zolezzi con l'epiteto di "pagliaccio", ha affermato di avergli semplicemente ricordato che il Regolamento della Camera dei Deputati vieta di fare delle riprese in Aula. E ha rincarato la dose ricordando che intende continuare a comportarsi così. Infatti, citando Claudio Bisio in "Benvenuti al Presidente", ha affermato che gli hanno insegnato a "non darla vinta ai prepotenti".