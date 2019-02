Annuncio

Una nuova brutta grana giudiziaria sulla famiglia dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Laura Bovoli, mamma del leader del Partito Democratico, oggi è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo. L'accusa è pesante: concorso in bancarotta fraudolenta.

La donna, il prossimo 16 giugno, data della prima udienza, dovrà rispondere dei rapporti tenuti dalla società Eventi 6 della quale è stata amministratrice, con la ditta Direkta srl. Quest'ultima è stata dichiarata fallita nel 2014 ed il suo amministratore, Mirko Provenzano, è già stato condannato per reati fiscali e ha patteggiato per la stessa bancarotta.

Il legale dei Renzi: 'Ce lo aspettavamo, chiariremo tutto durante il processo'

L'avvocato Federico Bagattini, difensore dei genitori di Matteo Renzi, alla notizia del rinvio a giudizio si è dichiarato tranquillo, assicurando che tutto sarà chiarito durante il dibattimento.

Laura Bovoli è finita nel mirino della Procura di Cuneo a seguito dei rapporti di collaborazione tenuti con la società Direkta negli anni immediatamente precedenti il suo fallimento.

La società piemontese operava come subappaltante della Eventi6 nella distribuzione di materiale pubblicitario. La Guardia di Finanza avrebbe contestato parecchie irregolarità contabili. Secondo i militari la società dei Renzi avrebbe emesso alcune fatture false, secondo loro per aiutare Direkta a riordinare la propria situazione contabile.

Quelle fatture sospette pagate da Direkta per decine di migliaia di Euro

Nel mirino della procura sono poi finite svariate fatture per un importo di parecchie decine di migliaia di euro emesse da Direkta nei confronti della società gestita dai Renzi.

Sotto osservazioni le causali ed i rapporti epistolari via mail tra gli amministratori delle due società sotto inchiesta.

La finanza avrebbe intercettato una mail dove Mirko Provenzano avrebbe chiesto a Laura Bovoli di avere richieste da parte della sua società di note di credito o di rimborsi per disservizi con date ritenute sospette. L'invito infatti sarebbe stato fatto a pochissimi giorni di distanza dalle date di emissione di documenti contabili aventi per oggetto proprio le motivazioni richieste per iscritto.

Attualmente Laura Bovoli è ancora sottoposta al regime di arresto domiciliare insieme al marito Tiziano Renzi a seguito di una indagine della procura di Firenze inerente a irregolarità sulla gestione delle società di famiglia.