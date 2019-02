Annuncio

Domani il M5S avvierà una consultazione che vedrà protagonisti gli iscritti al partito e dai cui risultati dipenderà la votazione del Movimento. La votazione riguarderà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, giunta da parte del Tribunale dei ministri di Catania a seguito del caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che rimase bloccata a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo a partire dal 15 agosto con a bordo 177 migranti. Ai microfoni della nuova puntata di Domenica Live, Silvio Berlusconi ha ammesso di essere preoccupato per il futuro dell'Italia e non ha nascosto che voterà per il rigetto della richiesta a procedere in giudizio contro il leader della Lega.

Berlusconi parla a Domenica Live, no al giudizio della magistratura su Matteo Salvini

''Non dobbiamo far decidere gli atti dei politici alla Magistratura, noi di Forza Italia voteremo no al giudizio della Magistratura su Salvini, invece i grillini si sono addirittura affidati ad una consultazione sulla loro piattaforma Rousseau. Questa cosa di affidarsi alla consultazione per il caso Diciotti è davvero una presa in giro per tutti. Si sono spaventati per le dichiarazioni di alcuni iscritti alla loro base'', ha tuonato il Cavaliere circa la consultazione organizzata dai pentastellati in vista della votazione della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, prevista per la giornata di martedì 18 febbraio.

''Questi alleati sono inaffidabili, complimenti alla Lega per gli alleati, cominciate a pensare seriamente al futuro di tutti noi'', ha aggiunto Silvio Berlusconi ai microfoni del nuovo appuntamento di 'Domenica Live', il programma condotto da Barbara D'Urso e trasmesso dalla rete Mediaset.

Al noto talk-show domenicale, in vista delle imminenti elezioni regionali in Sardegna e delle elezioni europee, Berlusconi si è confermato deluso dei risultati elettorali ottenuti alle elezioni dello scorso marzo. ''Gli italiani hanno votato un nuovo partito e ne è venuto fuori il Governo più assurdo e pericoloso di sempre. I pentastellati non solo sono comunisti, sono anche dilettanti, incapaci. Quando parlano, sembrano dei bambini dell'asilo. Sono molto preoccupato, temo che gli italiani siano saliti a bordo di un pullman guidato da un autista incompetente e privo di patente'', ha chiosato Berlusconi ai danni del M5S. Il leader di Forza Italia ha ribadito che sogna un'Europa unita e fortemente alleata degli Stati Uniti d'America per contrastare l'egemonia della Cina.