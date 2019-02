Annuncio

Annuncio

La seconda decade del mese di febbraio si è chiusa con diversi Sondaggi politici pubblicati da parte degli istituti di ricerca. Uno di questi è stato illustrato dal TG La7 e riguarda le intenzioni di voto rilevate da parte di SWG. In particolare, viene segnalata una flessione da parte del Movimento 5 Stelle (-1,2%), che si allontana dalla vetta ed attualmente raccoglie il 22,1%. In testa troviamo sempre la Lega (33,5%), ma si registra una piccola perdita anche per lei (-0,3%). Si rialza il Partito Democratico (+1,1%), che viene attestato al 18,6%, così come fa progressi Forza Italia, che sale al 9% (+0,5%).

Per quanto riguarda i “piccoli”, invece, abbiamo Fratelli d’Italia con il 4,5% (-0,1%), seguito a distanza da Più Europa con il 2,9% (-0,2%).

Annuncio

Lo stesso bottino viene racimolato da parte di MDP, SI e Altri Sinistra, che rispetto alla tornata precedente fanno incrementare il loro valore dello 0,2%. Un po’ più indietro troviamo Potere al Popolo con il 2,2% (-0,2%), dopodiché figurano i Verdi con l’1,2% (+0,2%). A chiudere ci sono le altre liste con il 3,1% (=). Questa di SWG non è l’unica rilevazione pervenuta in questi giorni. Anche TECNÈ ha riportato le intenzioni di voto ai partiti.

TECNÈ: impennata della Lega, PD in ribasso

I dati riportati da quest’altro istituto di ricerca sono un po’ diversi. Seppure le posizioni di vertice non cambino, abbiamo degli andamenti differenti. La Lega fa registrare un’impennata, passando dal 31,3% al 33%.

Annuncio

Alle sue spalle si mantiene il M5S con il 23,2% (-2,3%). Il terzo gradino del podio è occupato dal PD, anch’esso in calo (-0,5%), che si attesta al 16,9%. Buon momento per FI, che guadagna lo 0,2% e si porta al 12%. Segue FdI con il 4,4% (+0,5%), mentre gli altri raccolgono complessivamente il 10,5% (+0,4%). Rispetto alle elezioni politiche, l’area di Centrodestra è quella che fa segnare il maggior incremento, guadagnando il 12,8%, mentre è evidente la perdita del movimento pentastellato (-9,5%). Minima la variazione per quanto concerne l’area di Centrosinistra (-1,1%). Il banco di prova per i partiti sarà in primavera, quando si andrà a votare per le elezioni europee. A poche settimane dalla tornata elettorale, c’è chi ha iniziato a interpellare i cittadini, chiedendo loro chi voterebbero. QUORUM ha pubblicato i dati proprio in questi giorni.

Annuncio

Elezioni europee: Lega al comando sul M5S

Gli elettori sceglierebbero la Lega per il 32,9%. Segue il Movimento 5 Stelle con il 24,3%, mentre è più attardato il Partito Democratico (18%). Scorrendo verso il basso troviamo Forza Italia con il 10,3%. La top 5 è chiusa da Fratelli d’Italia, che raccoglie il 5,1%. Per tutti gli altri partiti c’è il rimanente 9,4%. Rispetto ai sondaggi elettorali visti in precedenza, rimane la costante del partito di Matteo Salvini come prima forza politica, con i più immediati inseguitori in leggero calo rispetto al mese scorso. I grillini lasciano per strada il 2,3%, mentre per i dem c’è una flessione dell’1%.