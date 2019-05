Il Vicepremier Matteo Salvini in questi giorni si trova nel Bergamasco per la campagna elettorale. Durante la sua presenza a Brembate, sul balcone privato di una signora è stato affisso uno striscione con scritto: "Non sei il benvenuto". Come avvenuto pochi giorni fa a Salerno, anche qui sono intervenute le autorità per farlo rimuovere (stavolta però sono stati i Vigili del Fuoco e non la Polizia). Immediate si sono alzate le proteste del Sindaco di Bergamo e delle opposizioni, che hanno affermato che simili comportamenti repressivi non sono accettabili.

Rimozione dello striscione dal balcone di Brembate (foto Twitter/Giorgio Gori)

'Non sei il benvenuto': lo striscione rimosso

Proprio questa mattina, a Brembate, è presente il Ministro dell'interno Matteo Salvini, e anche stavolta non sono mancate le polemiche. Sul balcone privato di una signora, infatti, era stato affisso uno striscione con scritto: "Non sei il benvenuto". Come era accaduto anche a Salerno, sono quindi intervenute le autorità per farlo rimuovere.

A Brembate, però, ad intervenire non sono stati gli agenti della Digos, ma i Vigili del Fuoco.

Salvini, impegnato nella campagna elettorale nel Bergamasco, sembra essersi intrattenuto con alcuni simpatizzanti in un bar di Brembate, ma al momento non ha commentato l'accaduto. Il Sindaco di Bergamo, invece, assieme ad altri membri delle opposizioni, ha avanzato dure critiche contro ciò che è accaduto.

Le proteste del Sindaco e dei Dem

Tra i tanti a pubblicare la foto dello striscione mentre veniva rimosso, è stato anche il Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, il quale ha spiegato che stamattina alle 9:00 il leader della Lega era presente a Brembate per un'iniziativa del partito.

Proprio in quello stesso momento, i Vigili del fuoco stavano rimuovendo lo striscione dal balcone. "Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?".

Anche un candidato consigliere di una lista civica, Francesco Castellano, si è detto sorpreso da quanto avvenuto, in quanto lo striscione era anonimo. A suo parere avrebbe potuto comprendere la necessità della rimozione se lo striscione fosse stato offensivo, ma non sembra essere questo il caso.

Davide Casati, segretario provinciale del Partito Democratico, ha quindi commentato dicendo che l'intervento dei Vigili del Fuoco gli appare del tutto inspiegabile, dal momento che non vede alcuna azione illecita che possa giustificare l'intervento, e lo striscione era per giunta appeso a un balcone privato. Conclude quindi ricordando che nel nostro Paese la libertà di pensiero e di espressione è chiaramente sancita dalla Costituzione, e dunque un clima di censura non può far certo bene.

A suo modo di vedere il dissenso è parte integrante del gioco democratico.