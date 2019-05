Seggi aperti dalle ore 7 di questa mattina (e fino alle 23) in tutta Italia per le Elezioni Europee. Gli oltre 51 milioni di elettori sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per eleggere 73 europarlamentari (più altri tre, che entreranno in carica solo dopo la 'Brexit').

Elezioni Europee, come si vota

Per questa tornata elettorale l'Italia sarà suddivisa in cinque circoscrizioni: Italia nord-occidentale (che assegnerà 20 seggi), Italia nord-orientale (15 seggi), Italia centrale (15 seggi), Italia meridionale (18 seggi) e Italia insulare (8 seggi).

Le liste che hanno presentato la propria candidatura sono quindici, tra cui: Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolari per l'Italia, +Europa, Partito Comunista, La Sinistra, CasaPound, Popolo della Famiglia, Partito Pirata, Partito Animalista, Europa Verde e Forza Nuova.

Per poter votare, è necessario portare con sé un valido documento d'identità e la tessera elettorale. Il voto si esprime tracciando una X sul simbolo della lista.

Elezioni Europee 2019: seggi aperti dalle 7 alle 23

È anche possibile (ma non obbligatorio) esprimere fino a tre preferenze, con il vincolo dell'alternanza di genere. Nel caso di più preferenze, infatti, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Se si esprimono più preferenze per candidati dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima (che sarà, di conseguenza, l'unica valida).

Il sistema elettorale delle Elezioni Europee è un proporzionale puro con sbarramento al 4%.

Le liste che si collocheranno al di sotto di questa soglia, saranno escluse.

Stando ai primi dati, alle ore 12 ha votato il 16,5% degli aventi diritto al voto. Questo dato è in linea con le elezioni europee di cinque anni fa.