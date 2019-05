Nei 15 giorni che precedono una qualsiasi tornata elettorale, come in questo caso le elezioni Europee del 26 maggio, i sondaggi sulle intenzioni di voto degli elettori rispetto ai partiti sono assolutamente vietati. Legge che la stessa conduttrice de L’Aria Che Tira, Myrta Merlino, è stata costretta a rammentare ieri, durante la diretta del talk show di La7, mentre Augusto Minzolini snocciolava dati e numeri relativi all’andamento elettorale. Si trattava, infatti, di sue personali previsioni sulle percentuali di M5S, Pd, Lega, Forza Italia e di tutte le altre forze politiche e non, come invece avrebbe potuto sospettare l’Agcom, di misteriosi sondaggi segreti.

Pubblicità

Pubblicità

Comunque sia, Minzolini si è detto convinto che Matteo Salvini e i suoi non riusciranno, clamorosamente, a sfondare il muro del 30%, mentre gli alleati-rivali pentastellati sarebbero a suo dire “riusciti a recuperare”. Niente da fare invece per il Pd, sempre inchiodato sotto al 20%.

Augusto Minzolini a L’Aria Che Tira: male Salvini e Zingaretti, meglio Di Maio

“Io penso che molto probabilmente la Lega sarà sotto il 30%. I 5 Stelle facendo questa campagna elettorale sono riusciti secondo me a recuperare.

Elezioni Europee, le previsioni di Minzolini

Avremo un Pd che sarà al 20% o un po’ sotto”. Non perde tempo in preamboli l’ex senatore di Forza Italia, Augusto Minzolini, nel rendere pubbliche le sue personalissime previsioni sull’esito delle prossime elezioni europee. “Ah sotto? Moretti faccia gli scongiuri, tranquilla”, si stupisce la Merlino del presunto fallimento del Pd rivolgendosi ad Alessandra Moretti, presente in studio. “Io credo tra il 20 e sotto”, ribadisce però l’ex direttore del Tg1.

Pubblicità

Subito dopo la conduttrice ritiene di dover fare un comunicato ufficiale: “Parlo con l’Agcom, Augusto Minzolini esprime opinioni personali, non ha letto nessun sondaggio segreto, si riferisce agli ultimi sondaggi ufficiali”.

Minzolini accusa Salvini e Di Maio: ‘Hanno creato un meccanismo perverso’

“Secondo me si è creato un meccanismo perverso - prosegue nella sua analisi Augusto Minzolini - nel senso che tu parti da un presupposto, si guardi ad esempio l’ultimo scambio di accuse sull’abuso di ufficio.

Probabilmente è una cosa che durerà soltanto un giorno, però quello che abbiamo avuto in questa campagna elettorale, io li ho chiamati i due manipolatori (Salvini e Di Maio ndr), è che ci sono state grandi, pesanti accuse gli uni contro gli altri, ma creando un meccanismo per cui paradossalmente se tu vuoi votare il governo voti uno dei due, se vuoi votare contro Salvini voti Di Maio, se vuoi votare contro Di Maio voti Salvini”. La Merlino a quel punto lo interrompe: “A noi sembra una follia, però ha una sua logica che in qualche modo crea problemi all’opposizione”.

Pubblicità

“Nell’ultimo sondaggio ufficiale, ma credo sia andato avanti per tutta la campagna elettorale - attacca ancora Minzolini - la somma dei due partiti della maggioranza portava a oltre il 50%, al 52%. Però c’è un dato, che va avanti da mesi, per cui il 60% degli italiani pensa di stare peggio dell’anno scorso. Il che significa che c’è una contraddizione palese tra i due dati. Perché, occupando la scena, e diventando addirittura alternativi a se stessi o presentandosi come tali, facendo questa manipolazione della campagna elettorale, uno può immaginare che ‘se io voto Salvini, voto contro Di Maio perché non mi piace, perché è incompetente’ e viceversa”.