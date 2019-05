Il M5S esulta per gli ultimi dati economici, forniti da Istat ed Eurostat, che certificano che il nostro Paese è ufficialmente fuori dalla recessione economica che lo aveva colpito alla fine del 2018 e, inoltre, fa segnare un calo del numero dei disoccupati come non si vedeva da tempo. Per ‘festeggiare’ la notizia a modo loro, i pentastellati decidono di pubblicare un post (accompagnato da un video, guarda qui sotto) sul loro profilo ufficiale Facebook allo scopo di ‘vendicarsi’ e additare al pubblico ludibrio tutti quegli operatori dell’informazione che, negli ultimi mesi, erano stati profeti di sventura. Tra gli obiettivi messi nel mirino grillino non potevano mancare lilli gruber, Corrado Formigli e Massimo Giannini.

Il M5S all'attacco di giornalisti come Lilli Gruber, Formigli e Giannini

Istat ed Eurostat fanno esultare i pentastellati

Bisogna partire dai freddi numeri per cercare di comprendere l’euforia che regna tra le file del M5S. Il 30 aprile scorso, per prima cosa, l’Istat (Istituto di Statistica) ha pubblicato i numeri del Pil italiano nel primo trimestre del 2019, certificando che lo stesso è in risalita, anche se solo dello 0,2%. Dunque, l’Italia è ufficialmente fuori dalla recessione che l’aveva bloccata negli ultimi due trimestri del 2018, entrambi terminati con uno sconfortante meno 0,1%.

Pubblicità

Come se non bastasse, l’altro giorno ci si è messo anche Eurostat a rendere noto che nel nostro Paese la disoccupazione è tornata finalmente a calare, e molto più in fretta rispetto a tutti gli altri partner europei. Quasi 100mila disoccupati in meno in Italia nei mesi di febbraio e marzo. Insomma, come scrive il giornalista de Il Tempo Valerio Maccari, del quale il M5S condivide l’articolo sul suo blog, “non si è registrata, dunque, quella catastrofe occupazionale prevista dalle imprese all’indomani del varo del DL Dignità”.

La vendetta del M5S contro i giornalisti ‘nemici’

Una catastrofe occupazionale ed economica profetizzata, a dire la verità, non solo da alcuni imprenditori, ma anche da buona parte della stampa mainstream. E, infatti, il M5S si prende ora la sua piccola vendetta, mettendo letteralmente all’indice quei giornalisti che profetizzavano sventure inenarrabili. La prima della lista pentastellata è, ça va sans dire, la conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber, la quale aveva parlato senza vergogna di “Italia tecnicamente in recessione”.

Pubblicità

La Gruber si trova in buona compagnia sulla gogna grillina. Il numero due è il giornalista dell’Huffington Post, Alessandro De Angelis (“manovra non fa nulla per la crescita, effetti negativi”). Al terzo posto si piazza il conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli, che ha puntato tutto il suo show sui presunti “numeri a picco dell’economia”. Last but not least, troviamo Massimo Giannini, penna di Repubblica e voce di Radio Capital, che si era addirittura eretto ad interprete del pensiero degli italiani che “alla fine se ne renderanno pur conto che le tante promesse che continuano ad essere alimentate cozzano con i dati della realtà”.

Pubblicità

Tutti “smentiti” secondo il M5S.