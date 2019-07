Il rilascio era apparso sin da subito scontato: Carola Rackete è tornata in libertà. Il gip non ha convalidato l'arresto ed è stata bocciata anche la richiesta dei pm di divieto di dimora in provincia di Agrigento. Secondo il Giudice la scelta della capitana di attraccare a Lampedusa è stata obbligatoria e non strumentale: i porti della Tunisia e della Libia non sono ritenuti sicuri. La capitana può, dunque, tornare al timone anche se la Sea Watch 3 si trova al momento ancora sotto sequestro.

Immediata la risposta di Salvini: "Per la magistratura ignorare i decreti legislativi, forzare il blocco navale ed entrare in un porto con a bordo 40 migranti speronando, durante l'attracco, una motovedetta della Guardia di Finanza, non è da galera. Nessun problema; per la Rackete è pronto un provvedimento che la riporterà nel suo Paese perché ritenuta pericolosa per la sicurezza nazionale". Intanto il Prefetto di Agrigento ha fatto sapere che è pronto il provvedimento di espulsione, ma deve ancora essere convalidato dall'autorità giudiziaria.

L'udienza di convalida d'arresto

Ieri l'udienza di convalida d'arresto davanti al gip è durata poco meno di 3 ore. I pm avevano chiesto la convalida d'arresto per la violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, per atti di resistenza con violenza nei confronti di una nave da guerra, per resistenza a pubblico ufficiale e come misura cautelare il divieto di dimora in provincia di Agrigento.

Secondo l'accusa, la manovra che ha provocato lo schiacciamento della motovedetta è stata fatta con coscienza e volontà dopo aver ricevuto più volte l'Alt dalla Guardia di Finanza.

La Sea Watch non aveva necessità di forzare il blocco e quindi l'impatto con la motovedetta è stato voluto, ha affermato ieri il pm Patronaggio. Curiosa, invece, la posizione della Sea Watch 3 che ha giudicato "ostruttiva" la manovra delle Fiamme Gialle. La capitana, a detta della Ong, dopo l'Alt dei militari italiani pensava che la motovedetta della Finanza di spostasse. Carola Rackete ha continuato a ribadire di aver agito perché i migranti a bordo della nave minacciavano atti di autolesionismo pur di arrivare a terra.

Il gip non ha accolto l'istanza della Procura ed ora, il 9 luglio, la Rackete sarà sentita anche nell'altro procedimento dove è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La Ong continuerà comunque con i salvataggi in mare

Intanto la Sea Watch ha dichiarato di non voler interrompere i salvataggi in mare. "Serve una soluzione Politica in modo da evitare che casi del genere possano ripetersi", ha dichiarato la Ong durante una conferenza stampa.

E ancora "Siamo molto delusi dall'Europa e dalla Germania", ha detto il portavoce Ruben Neugebauren. "Il governo tedesco dovrebbe iniziare ad agire da solo, senza aspettare le decisioni degli altri". Intanto l'Ong ha dichiarato di aver raccolto oltre un milione di euro per poter pagare le spese legali della Rackete.