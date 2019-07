Non si aspettava certo il polverone mediatico che si è alzato nelle ultime ore il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Il due volte inquilino del Quirinale (unico caso nella storia italiana) si trova in vacanza con la consorte Clio nella zona di Marina di Cecina, in Toscana, vicino Livorno. Ieri, martedì 23 luglio, il quotidiano Il Giornale ha dato in esclusiva la notizia che la questura livornese ha predisposto per i coniugi Napolitano un servizio fisso di quattro autisti, più altri quattro agenti adibiti a garantire la sicurezza della struttura militare dove la ‘real coppia’ sarà ospitata per circa un mese e mezzo.

A scatenare la bufera Politica e mediatica è stato proprio il Sindacato autonomo di polizia (Sap) che, attraverso il suo segretario generale Stefano Paoloni, in una nota ha giudicato “inammissibile” quanto accaduto, alla luce soprattutto della cronica carenza di uomini e di mezzi di cui soffre il corpo di polizia. Critiche al vetriolo respinte però al mittente dall’entourage di Re Giorgio. “Polemica pretestuosa e invenzioni”, si legge in un comunicato redatto dall’ufficio stampa di Napolitano.

Le accuse contro Giorgio Napolitano: ‘Faccia vacanze meno impegnative’

La notizia che Giorgio Napolitano, insieme alla moglie Clio, potrà godere durante le sue vacanze a Marina di Cecina di una scorta formata da quattro autisti, più altri quattro agenti di guardia nella località dove risiedono (peraltro una struttura militare, per definizione già protetta), ha mandato su tutte le furie Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia (Sap).

Paoloni, in una breve nota pubblicata a stretto giro di posta da tutte le principali testate, fa notare che, mentre i Napolitano possono godere di una scorta così numerosa, i suoi colleghi “sono costretti a turni sfiancanti e mal retribuiti”. Inoltre, aggiunge con livore, “l’apparato italiano della sicurezza” sarebbe giunto al “collasso” a causa dei “tagli dissennati applicati dai precedenti governi” che sono stati poi “spacciati per razionalizzazione”.

Insomma, secondo Paoloni la polizia di Stato soffre della carenza di “vestiario, uomini e mezzi”. Viene giudicata dunque “inammissibile” la decisione di assegnare una scorta di ben quattro agenti ai Napolitano. In attesa di una prossima razionalizzazione dell’uso delle scorte, l’invito rivolto al Presidente emerito è quello di “fare vacanze meno impegnative”. Ma anche altri sindacati di polizia, come l’Fsp, sono sul piede di guerra.

La risposta dell’ufficio stampa di Re Giorgio: ‘Invenzioni’

Per cercare di placare la bufera mediatica fatta montare dagli stessi rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno il compito di proteggerlo, Giorgio Napolitano ha deciso di affidare le sue giustificazioni ad un comunicato del suo ufficio stampa. Nel documento si legge che l’entità del servizio di scorta non viene certo decisa dall’ex inquilino del Quirinale, ma dalla legge vigente.

Difendere i Presidenti, anche quelli emeriti, non rappresenta poi una scelta ma un “obbligo dello Stato”. Senza considerare, poi, il fatto che le informazioni sulla composizione delle scorte rappresentano “notizie riservate” e “dati sensibili”. Nella nota viene sottolineato anche il fatto che tutte le spese della vacanza sono “a carico” dei Napolitano. Inspiegabile dunque, conclude l’ufficio stampa presidenziale, il fatto che “si continuino a propalare simili invenzioni” con una polemica bollata come “pretestuosa”.