L’istituto di ricerche SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti evidenziano un grosso balzo in avanti da parte della Lega che vola sempre più in alto lasciandosi molto indietro i rivali. Il Partito Democratico, primo degli inseguitori, pur rimanendo stabile si vede ampliare la forbice. La situazione è molto più critica per il M5S, che cede parecchio terreno rispetto alla rilevazione precedente. Di seguito vi riportiamo i valori registrati in questo inizio di luglio e resi noti dal Tg La7.

Pubblicità

Pubblicità

Decolla la Lega, flop del Movimento 5 Stelle

Il partito di Matteo Salvini è sempre più saldo al comando. Attualmente si attesta al 38%, dopo aver incrementato il proprio valore dello 0,7%. Alle sue spalle c’è il Pd con 22,6%. Rispetto alla precedente rilevazione non si registrano variazioni. Il terzo gradino del podio è occupato dal Movimento 5 Stelle con il 17,2%. La perdita di consensi riscontrata questa settimana è decisamente più corposa (- 0,8%) e fa scivolare i grillini a oltre 20 punti di distacco dalla vetta.

Pubblicità

A seguire troviamo l’uno in scia all’altro Forza Italia e Fratelli d’Italia, rispettivamente con 6,5% e 6,4%. Entrambi hanno perso lo 0,1% in questa occasione. Invariati i valori per Più Europa con Italia in Comune (2,8%) e Verdi (2,7%). Segue la Sinistra, composta da SI e Rifondazione Comunista, che perde lo 0,1%, attestandosi così all’1,5%. Le rimanenti liste raccolgono nel complesso il 2,3% (+0,4%). Secondo SWG, non si esprime il 40% dei cittadini interpellati per questo sondaggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. M5S Pd

Si tratta di una percentuale maggiore rispetto all’ultima rilevazione (+3%). Nei giorni scorsi, anche EMG ha pubblicato nuovi sondaggi politici i cui valori sono un po’ differenti.

EMG: Forza Italia in crescita, allunga su FdI

L’orientamento di voto secondo EMG mostra delle diversità. La Lega, ad esempio, è in leggera flessione (-0,4%) e viene attestata al 34,6%. In calo è anche il Partito Democratico (-0,6%), che scivola al 23,8%. Di contro, abbiamo il movimento di Luigi Di Maio in netta crescita (+1,1%), che si porta al 19%.

Ai piedi del podio si conferma il partito di Silvio Berlusconi con l’8,5% (+0,5%), che allunga su FdI, che nelle ultime settimane sembrava aver messo a rischio la sua posizione. Quest’ultimo si attesta al 6,7% (-0,3%). Più indietro abbiamo Più Europa con il 2,9% (+0,2%), mentre la Sinistra raccoglie il 2% (=). Europa Verde si attesta allo 0,9% (-0,2%), mentre i partiti rimanenti raccolgono complessivamente l’1,6% (-0,3%). Tra i cittadini indecisi e coloro che non hanno espresso una preferenza, sale al 40,4% la fetta degli italiani che potrebbero cambiare la situazione.

Pubblicità

L’istituto di ricerche ha anche chiesto quanto potrebbe durare il Governo attuale. Il 44% ha risposto “tutta la legislatura”, mentre il 28% “almeno fino a fine anno”. Secondo il 17% degli intervistati durerà “fino a settembre”, mentre l’11% ha preferito non rispondere.