La maratona di Enrico Mentana è diventata una sorta di cult per chi segue con interesse le vicende della politica e non solo. La trasmissione che, nelle fasi più calde per l'Italia, regala diverse ore di diretta agli italiani su La 7 rappresenta un momento in cui spesso vengono anche svelati retroscena importanti rispetto a quelli che potrebbero essere i risvolti politici del Paese. Ed in una fase delicata come questa vengono a galla due informazioni dalla trasmissione che rappresentano retroscena importanti sia riguardo alle strategie dei vari partiti che per il futuro del Paese.

Uno riguarda una presunta telefonata che ci sarebbe stata tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e Matteo Salvini, l'altro, invece, svela come dai 'dem' sia arrivata a Mattarella una richiesta di 'moral suasion' affinché la trattativa con i Cinque Stelle riesca a trovare uno sbocco attraverso l'intervento del capo dello Stato.

Per molti Salvini ha sbagliato i calcoli

Nel pensiero dei più maligni la crisi di governo nasce dall'idea di Matteo Salvini di andare il più presto possibile alle urne per capitalizzare il consenso che viene riconosciuto alla Lega dai sondaggi.

Tuttavia, un eventuale accordo tra Pd e M5S determinerebbe la prosecuzione della legislatura con una nuova maggioranza e con la Lega che, pur da primo potenziale partito, finirebbe all'opposizione. Tra gli errori che si imputano al Ministro c'è quello di non aver ritirato subito i ministri come fece Bossi nel '94 per non dare il tempo alle altre forze di mettere in piedi una trattativa che è in corso.

Una tirata d'orecchie vera e propria arrivata direttamente da una delle storiche anime della Lega: Roberto Maroni. Tuttavia, Mentana nel corso della sua maratona ha svelato come il leader del Carroccio avrebbe chiamato Zingaretti per chiedere rassicurazioni particolari. Il giornalista, pur non specificando con esattezza la tempistica parla in maniera chiara rivelando un ulteriore contatto telefonico rispetto ad un primo già esistente:.

"So - ha rivelato - anche che c'è stata una seconda telefonata in cui Salvini ha chiesto a Zingaretti se Renzi potesse fare il governo con i Cinque Stelle e ha ricevuto no come risposta. Poi però..." prima di sorridere per via del corso degli eventi a cui si sta assistendo in cui Pd e M5S sono impegnati alla ricerca di un'intesa..

Pd avrebbe chiesto intervento di Mattarella

Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle restano comunque in trattativa per formare una nuova maggioranza.

Non è detto che raggiungano un'intesa, sebbene i punti di discordia non manchino e siano importanti, a partire dalla ripartizione dei ruoli. Nell'ambito della Maratona Mentana è stato tuttavia anticipato che i 'dem' avrebbero richiesto un intervento di 'moral suasion' da parte del Capo dello Stato. In pratica quello che si chiederebbe a Mattarella è di scendere in campo persuadendo i Cinque Stelle ad abbassare le loro pretese politiche ai fini del bene comune e della formazione di un governo giallorosso.Da valutare se questa richiesta sarà confermata ed eventualmente come si comporterà il Presidente della Repubblica in una fase in cui dovrebbe restare un'entità terza rispetto alle cose.