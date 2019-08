C'è un no nei confronti della mozione contro il proseguimento della realizzazione della Tav presentata dal Movimento 5 Stelle. Al contrario, le altre quattro mozioni favorevoli sono passate, anche grazie all'appoggio della Lega del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Queste ultime sono state presentate dal Pd, da Emma Bonino, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, passate rispettivamente con 180, 181, 181 e 182 sì.

Di fronte a questo scenario politico, rimane evidente la spaccatura della maggioranza venutasi a creare. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha esortato il premier a recarsi dal Capo dello Stato per informarlo della situazione di crisi.

Il no alla mozione del movimento pentastellato

Il Movimento 5 Stelle ha svelato su Facebook un possibile "inciucio servito", sorprendendosi dell'appoggio della Lega nei confronti del Partito Democratico, dopo che lo stesso aveva presentato contro Salvini una mozione di sfiducia.

Il movimento pentastellato ha avanzato un testo rivolto al Parlamento affinché venisse vietato di terminare i lavori della linea Torino-Lione.

Anche le opinioni portate in aula del Senato della Repubblica sono state influenzate dalla spaccatura della maggioranza. Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia ha affermato che la posizione in merito alla Tav della Lega di Matteo Salvini era nota da tempo, poi ha invitato a votare a favore delle mozioni pro Tav e contro quelle che bloccano il Paese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Matteo Salvini

Come si è potuto intendere dalle parole del capogruppo leghista Massimiliano Romeo, alcuni suggeriscono la possibilità che sia il ministro dell'Interno Matteo Salvini a desiderare "un problema politico", perché la mozione del movimento pentastellato non impegnerebbe anche il governo, ma solo il Parlamento.

L'intervento di Palazzo Chigi

Martedì sera, Palazzo Chigi ha avvertito che il Governo non ha le condizioni per sottrarsi "con determinazione autonoma e unilaterali" agli accordi presi con la Francia ed approvati dal Parlamento italiano.

Tuttavia, vista la posizione sovrana ricoperta dal Parlamento, è poi stato aggiunto che nelle sue prerogative, il Parlamento 'potrà valutare in maniera diversa, assumendosi quindi la responsabilità', in modo da non continuare più la realizzazione della linea Torino-Lione. Inoltre, secondo quanto successivamente si è detto, il tentativo di revisione del progetto si è rivelato privo di rendimento nei confronti della determinazione della Francia di proseguire l'opera e della Commissione europea nell'integrare i finanziamenti dei lavori.

Dopo le critiche rivolte dal Carroccio in seguito al voto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha affermato di proseguire sereno a lavorare per sbloccare le opere, definendo "generiche" le critiche nei suoi confronti.