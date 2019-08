La partenza del nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte passa in maniera imprescindibile da un'intesa politica tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico. Si era arrivati ad un punto in cui si era smesso di parlare con il condizionale, dando per scontato che il governo giallorosso sarebbe stato destinato a diventare realtà. Non è dato sapere, al momento, se si tratti di schermaglie o di possibili reali fratture, quel che è certo è che, nelle ultime ore, le dichiarazioni di Luigi Di Maio arrivati nelle ultime ore rendono la formazione di una nuova maggioranza Pd-M5S tutt'altro che scontata.

Almeno fino a quando non saranno chiariti alcuni punti relativi a richieste che i grillini che hanno tutta l'intenzione di vedere accontentate dai potenziali alleati dem. Dalle parole del capo politico pentastellato è arrivata la minaccia, neanche tanto velata, che potrebbe saltare tutto qualora le cose non vadano nella direzione auspicata. L'alternativa citata è il voto.

Da Di Maio quasi un ultimatum al Pd

Il Movimento Cinque Stelle, per bocca del proprio leader politico, non intende indietreggiare rispetto ad alcune esigenze programmatiche.

Ci sono aspetti sui quali i grillini non hanno alcuna voglia di mediare. “I nostri punti - ha detto Di Maio - sono chiari: se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto e, aggiungo, il prima possibile”. Tra l'altro il vice premier uscente ha voluto precisare che le condizioni non vadano catalogate come priorità, ma come condizioni imprescindibili affinché si possa dare vita ad un progetto governativo retto su un asse sulla direzione M5S- Pd.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. M5S Elezioni Politiche

M5S si tiene stretto il suo programma

I punti che sarebbero stati posti all'attenzione del Partito Democratico al fine di ricevere piena condivisione finalizzata ad intraprendere una strada comune sarebbero venti. Oscillerebbero su temi notoriamente cari all'universo grillino. Si va dal taglio dei parlamentari, all'abbassamento del costo del lavoro, passando per la revoca delle concessioni autostradali, la ridiscussione a livello europeo del trattato di Dublino sull'immigrazione e la legge sul conflitto d'interesse e la dismissione degli inceneritori.

E se la presa di posizione pentastellata non è stata tenera, non meno dura è stata la reazione dem interpreta, ad esempio, da un tweet pubblicato dal vice segretario Andrea Orlando. La conferenza stampa di Di Maio è stata ritenuta incomprensibile e Orlando ha voluto mettere in evidenza che se il capo politico del M5S avesse, per caso cambiato idea rispetto al possibile governo giallorosso, dovrebbe dirlo con chiarezza.