Qualcuno potrà fare battute più o meno scontate su Maria Elena Boschi che tira fuori un pò di 'artiglieria pesante' per fare da contraltare ai celebri scatti di Matteo Salvini al Papeete, dove con un fisico non esattamente da 'sirenetto' si è dilettato tra la consolle e le cubiste. Probabilmente, visto che il leader della Lega ha ripreso ad evocarla, la diretta interessata ha deciso di rispondere per le rime.

L'appellativo di 'mummia', tra i tanti che Salvini le ha dedicato, non è certamente andato giù all'ex ministro del governo Renzi che ha deciso di sfoggiare una foto in bikini insieme ad un gruppetto di amiche, tanto per dimostrare che con Nefertari non ha nulla in comune. Il post sinceramente è ironico e, sebbene sia stato criticato dai soliti haters, è certamente più elegante delle recenti performance di Salvini.

Che poi ci sia contenuta una precisa risposta di carattere politico, magari qualcuno l'ha colta, mentre altri avranno preferito concentrarsi sulle grazie di 'Meb' ed altri ancora hanno tirato fuori un pò di morale bacchettona che sta all'italiano medio più o meno come il pallone sta a Cristiano Ronaldo.

Salvini ed il timore di un accordo M5S-Pd

Ad essere sinceri, di questi tempi Salvini vive di concreta ossessione nei confronti dei cosiddetti 'renziani', somiglia tanto allo spettro comunista di berlusconiana memoria.

Anche in questo caso, sebbene i citati renziani siano certamente più vivi e tangibili dei comunisti del Cavaliere, l'influenza che questi possono avere all'interno del Pd è ancora tutta da dimostrare. Ad ogni modo il vaso rotto dal 'capitano' leghista potrebbe causare una temporanea pax tra il Pd e gli ex alleati di governo dei Cinque Stelle, l'ipotesi non è da escludere e tra coloro che la sostengono c'è per l'appunto Matteo Renzi.

Secondo l'attuale ministro dell'Interno, un tal governo sarebbe 'una truffa per gli italiani' e non ha mancato, nel corso di una delle sue usuali dirette Facebook, di definire l'ex premier e la sua fedelissima Maria Elena Boschi alla stregua di 'calamità naturali'. La Boschi, nella definizione di Salvini, è una mummia Politica che vuole tornare al governo.

'Al governo con Toninelli e Di Maio non ci vado'

Qui scatta l'orgoglio femminile ferito della Boschi che, pertanto, decide di mostrarsi in una posa balneare nemmeno tanto sconvolgente, anzi abbastanza rilassata, su Facebook.

Ma il post contiene anche un preciso messaggio politico. "Dunque per Salvini io sarei una mummia che vuole tornare al Governo, peccato che io non sia Salvini e dunque non andrò al governo con Toninelli e Di Maio. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l’aumento dell’IVA e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa. Quanto al fatto di essere una mummia ho come l’impressione che Capitan Fracassa sia nervoso.

Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, “bacioni” dal mio sarcofago".