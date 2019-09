Il nuovo Esecutivo guidato nuovamente da Giuseppe Conte è partito nelle scorse ore. Lo stesso si è potuto formare dopo l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle, che hanno condiviso il programma di 29 punti che la nuova squadra affronterà nei prossimi mesi. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa sia da Luigi Di Maio, leader dei pentestellati, che da Nicola Zingaretti, segretario quest'ultimo proprio del Partito Democratico.

Ma non appena è stata presentata la nuova squadra dei ministri, la gente non ha tardato a commentare le scelte che il Premier ha presentato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In queste ore uno dei neo-ministri è sotto attacco, in particolare sui social network: si tratta della pugliese Teresa Bellanova, originaria di Ceglie Messapica, nel brindisino, che nel Conte bis è stata chiamata a guidare il ministero delle Politiche Agricole.

Per i più la Bellanova non sarebbe adatta al ruolo, questo perché ha soltanto la terza media e un passato da bracciante agricola. Ma le cose non stanno affatto così.

La donna è stata sindacalista e ha avuto esperienza politica

Chi conosce la storia della neo-ministra sa benissimo che la stessa è stata anche sindacalista, e nei precedenti governi ha avuto anche dei ruoli politici abbastanza importanti.

Basti ricordare infatti che è stata sottosegretario al Lavoro nel governo presieduto da Matteo Renzi, e poi viceministro per lo Sviluppo economico nell'Esecutivo presieduto da Gentiloni. I dem, quando hanno appreso che la donna fosse stata attaccata così duramente, hanno preso immediatamente le sue difese. Nicola Zingaretti sui suoi profili social ha riferito che "senza se e senza ma" tutto il partito è con la Bellanova.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, al leader dei dem ha fatto eco il segretario del Pd, Andrea Orlando, il quale si è detto orgoglioso che al governo, e specialmente alle Politiche Agricole, ci sia un ex bracciante agricolo.

Mara Carfagna: 'Si vergogni chi la insulta'

Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata di Forza Italia Mara Carfagna, che nonostante sia all'opposizione ha difeso a spada tratta la ministra.

"Si vergogni chi la insulta per l'abito, l'aspetto e il titolo di studio" - ha commentato la Carfagna intervistata dai colleghi dell'Adnkronos, inorridita dalle pesanti critiche mosse verso la donna. La deputata ha riferito anche che non esiterà a criticare la ministra quando i suoi provvedimenti la troveranno in disaccordo, ricordando a tal proposito come Bellanova abbia riposto impegno e dedizione fin dalla tenera età.

Una donna quindi che è arrivata ai vertici della Politica lavorando giorno per giorno. Nel suo ruolo da sindacalista Teresa ha infatti difeso a spada tratta gli agricoltori.