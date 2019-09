Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare alcuni scenari che si si verificano all'interno del nuovo governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta ha messo in rilievo come, in poco tempo, Giuseppe Conte sia passato dall'essere presidente del governo considerato più a destra di tutti i tempi a quello che, oggi, viene invece etichettato come quello più a sinistra.

Allo stesso modo ha messo in evidenza come presto per Luigi Di Maio potrebbe aprirsi la strada della necessità di riappropriarsi di una leadership del Movimento Cinque Stelle che oggi, ad eventuali elezioni, potrebbe candidare come premier l'attuale Presidente del Consiglio e non lui.

Di Maio: una posizione di prestigio, ma pericolosa come leader

Non è un mistero che, negli ultimi giorni, si sia levato in maniera pubblica qualche voce di dissenso nei confronti di Luigi Di Maio dall'interno del Movimento Cinque Stelle. Basti pensare alle dichiarazioni del senatore grillino Giarrusso che aveva manifestato un certo malcontento per i sei milioni di voti lasciati per strada dal Movimento ed aveva lasciato la porta aperta ad un possibile documento in cui si sarebbe invitato quantomeno a riflettere il capo politico sulla sua posizione.

Nel suo editoriale Bruno Vespa ha messo in evidenza come, nel secondo governo Conte, sia stato assegnato a Di Maio un ruolo di assoluto prestigio come quello di Ministro degli Esteri. Una posizione che è toccata a tanti dei big della politica italiana degli ultimi cinquant'anni, ma che allo stesso tempo molto spesso lo mette nelle condizioni di essere all'estero. Non esattamente un vantaggio per chi, come il grillino, è costretto a serrare le fila.

Non a caso Vespa ha sottolineato come, di fatto, sia bastato come si sia allontanato per qualche giorno partecipare all'Assemblea generale dell'Onu affinché a Roma qualcuno, in ambito M5S, organizzasse una riunione non certo amichevole nei suoi confronti.

Vespa cita Trump che chiama Conte 'Giuseppi'

Vespa sottolinea come, al momento, Di Maio debba fare qualcosa per riappropriarsi di una leadership operativa se davvero vuole scavalcare Conte nell'ipotetica corsa ad essere candidato premier in future elezioni.

Il giornalista non è affatto convinto che basti mettere in evidenza di essere legittimato dall'80% dei voti della piattaforma Rosseau, così come non è sufficiente "Minacciare - scrive - multe forti e praticamente inesigibili per tenere i parlamentari nel recinto di fedeltà". Vespa ha raccontato come, di ritorno di New York, Di Maio abbia subito convocato alla Farnesina tutti i ministri e vice ministri del Movimento.

Tuttavia, tornare a primeggiare su Conte in quanto ad autorevolezza potrebbe non essere facile. "Oggi Giuseppi, come l’ha chiamato Trump, gioca - scrive Vespa - in proprio e l’endorsement del presidente americano è un’assicurazione sulla vita".