Gianluigi Paragone, senatore del Movimento Cinque Stelle, continua a mantenere toni particolarmente polemici nei confronti del suo partito per aver stretto un'intesa con il Partito Democratico, e non le manda a dire neanche ai dem. Attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook ha avuto ancora una volta modo di manifestare tutto il suo malcontento per quello che è, al momento, è stata la scelta di iniziare un percorso comune con il Partito Democratico.

Parole dure sono state anche quelle riservate al centro-sinistra, dopo l'annuncio a Repubblica in cui Laura Boldrini ha pubblicamente detto di essere pronta ad aderire ai 'dem'.

Tirata d'orecchie al M5s

Lo scarso feeling di Paragone con il Partito Democratico era stato chiaramente espresso dal forte dissenso che il senatore aveva mostrato rispetto all'ipotesi, poi concretizzatasi, che i grillini finissero per stringere un'alleanza con il Partito Democratico.

E l'inizio del percorso comune non lo entusiasma di certo, a giudicare dalle sue dichiarazioni che sembrano ancora tirate d'orecchie ai pentastellati. "Stiamo - ha detto - diventando una forza europeista dentro un governo fanaticamente europeista". Paragone non sembra, inoltre, per nulla convinto dell'idea di tassare le merendine sostenendo che una scelta del genere avrebbe senso soltanto in un disegno finalizzato al contrasto dell'obesità. La scuola, a suo avviso, andrebbe inserita a carico della spesa pubblica che dovrebbe diventare l'unico e solo ambito da cui attingere risorse.

Boldrini pronta a rivestire la casacca del Pd

La scelta di Laura Boldrini di tornare in seno al Partito Democratico è un'altra notizia che non fa fare i salti di gioia a Paragone che la avrà tra gli alleati.

"La Boldrini - tuona - è un perfetto esempio dell'elite. Lei e le periferie non c'entrano. È uno degli esempi meglio riusciti di come la sinistra o il centro-sinistra sia diventato sempre più un partito del sistema, del politicamente corretto e delle periferie che si guardano come si va allo zoo per guardare gli animali".

Il senatore manifesta anche una certa insofferenza rispetto al fatto che il ritorno al Pd della deputata si avvenuto, a quanto pare, per sconfiggere una destra che, secondo, lei sarebbe la peggiore di destra. Paragone non sembra accettare dichiarazioni di questo tipo e preferisce manifestare il suo dissenso nei confronti del centro-sinistra

"Non è - chiede ironicamente, che forse le destre vincono perché la sinistra o il centro-sinistra ha tradito la gente per bene, le famiglie, gli operai e i piccoli imprenditori".

L'ingresso di Laura Boldrini è perciò un altro motivo di scarso feeling tra Paragone e il nuovo governo in cui il suo M5S viaggia a braccetto con il Pd.