Lampedusa non è un posto come gli altri quando si parla di immigrazione. Rappresenta il primo approdo delle acque italiane e diventa spesso una meta agognata per tanti disperati che, dall'Africa, si mettono in viaggio nella speranza di trovare una vita migliore in Italia. Quello dei migranti resta un problema che anche il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tuttavia, c'è l'idea diffusa che l'approccio al problema potrebbe essere considerevolmente diverso a quello portato avanti dal governo con la Lega al proprio interno ed oggi all'opposizione.

Sulla questione, in un'intervista a Libero, si è espressa Angela Maraventano, già vice sindaco di Lampedusa, senatrice per la Lega e passata alla storia per essere stata la prima iscritta al Carroccio siciliana, quando ancora era inimmaginabile che Salvini potesse trovare consenso al Sud.

Il governo adesso vuole dialogare

La linea discontinuità sul tema immigrazione del governo, con l'ingresso del Pd, dovrebbe concretizzarsi in una ricerca del dialogo con l'Europa, in maniera tale da puntare sull'accoglienza verso le Ong in nome di quella che dovrebbe diventare una redistribuzione quasi automatica.

In attesa che gli accordi vengano ratificati, tenuto conto conto che a Malta ci sono state le prime intese ma prive di ufficialità stabilita da documenti firmati, c'è chi come l'ex vice sindaco leghista lancia l'allarme. A suo avviso, puntando il dito sulle politiche del governo giallorosso, ci sarebbero i margini per esprimersi con toni quasi allarmanti. "Ci invaderanno. I trafficanti - nell'intervista a Libero - stanno festeggiando perché possono tornare a lavorare indisturbati".

Le Ong potrebbero trovare accoglienza

L'ex vice sindaco di Lampedusa ha posto l'accento sul fatto che, in questo momento, sarebbe ripreso ciò a cui gli scafisti aspirano, ossia ciò che lei definisce "traffico di carne umana". Il governo potrebbe, in un prossimo futuro, cambiare in maniera decisa l'approccio con le Ong, dopo i niet di Salvini e la Politica dei "porti chiusi" per le organizzazioni non governative.

Rispetto alla possibilità che ciò possa avvenire, Angela Maraventano è durissima: "Grazie a questi incompetenti, traditori dell'Italia. Chi entra nel nostro Paese senza permesso deve essere condannato". L'ex vice Sindaco non manca di sottolineare come quelle che sarebbero le aperture ottenute dall'Italia al vertice di Malta su redistribuzione e rotazione dei porti sarebbero una "bufala". A ciò aggiunge la frecciata nei confronti di Malta che si preoccuperebbe di accogliere solo dietro vantaggio economico, mentre Lampedusa farebbe tutto senza prendere un euro.