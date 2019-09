Che Mario Monti sia uno dei bersagli preferiti da Matteo Salvini non è certo un mistero. Gli scontri mediatici e verbali tra il leader della Lega e l’ex Presidente del Consiglio (2011-2013), ora senatore a vita, praticamente non si contano. L’irruenza di Salvini contro l’ironia affettata di Monti, però, fino a questo momento, ha portato voti e preferenze solo al capitano leghista, mentre il professore non sembra godere di molta popolarità tra gli italiani.

A riaccendere lo scontro tra i due ci ha pensato un diabolico Mario Giordano il quale, durante la sua trasmissione Fuori dal coro, andata in onda su Rete 4 mercoledì 25 settembre, ha mostrato a Salvini un breve video in cui Monti lo deride perché, a suo dire, non è lui ad avere difficoltà ad uscire di casa per colpa della reazione della gente, ma proprio il suo avversario che gli italiani gli chiedono di cacciare. La risposta sarcastica del capo del Carroccio arriva su Twitter dopo qualche giorno.

L’attacco di Mario Monti a Salvini: ‘La gente mi chiede di cacciarlo’

Nella serata di mercoledì 25 settembre, come già accennato, Matteo Salvini è stato ospite d’onore, in collegamento video, del talk show politico di Rate 4, Fuori dal coro. Tra i numerosi argomenti discussi con il conduttore Mario Giordano, c’è anche quello del governo Monti e delle legge Fornero sulle pensioni, tanto osteggiata dal leader della Lega.

Giordano ad un certo punto mostra a Salvini un breve video in cui l’ex Premier sostiene che “mi fa ridere quando ogni tanto Salvini dice ‘ah poveretti, Monti e la Fornero non possono neanche uscire di casa perché la gente li insulta. Una volta bisognerebbe che, in modo non visibile, Salvini venisse con me quando esco di casa. Sempre più spesso sentivo dire ‘ma quando riuscite a scacciarli questi?”.

La risposta del leader della Lega

Insomma, la tesi di Mario Monti è che non è certo lui a dover avere paura dell’ira degli italiani, ma il tanto auto celebrato Matteo Salvini che, a suo dire, gli italiani vorrebbero cacciare proprio con l’aiuto di Monti. Una conclusione a cui Mario Giordano aggiunge un carico da 90. “Gli italiani spesso cambiano velocemente idea, non teme di perdere consenso?”, domanda a bruciapelo a Salvini.

“A parte il fatto che, stando a tutti gli ultimi dati - questa la risposta - la Lega è ancora ampiamente il primo partito e un terzo degli italiani, se potessero votare, voterebbero Lega. Però mi fa sorridere. Mi vedo Monti con il suo cappottino e le sue scarpe eleganti che passeggia per il centro di Milano circondato da folle di operai, di imprenditori e di commercianti che gli dicono ‘Mario, cacciamo Salvini, ridateci la Fornero’”.

Insomma, anche Salvini decide di utilizzare l’arma dell’ironia, decidendo anche di riproporre il curioso siparietto sul suo profilo Twitter. “Monti dice che la gente per strada lo supplica di fermare Salvini - cinguetta il 28 settembre - ce li vedete operai e commercianti dire ‘Mario, cacciate Salvini e ridateci la Fornero?’”.