E alla fine Matteo Salvini tornò a bussare a casa dell'antico padrone del centrodestra, Silvio Berlusconi. Non ad Arcore, stavolta, ma per un pranzo nella residenza milanese del Cavaliere in via Rovani. Il risultato? Anche Forza Italia parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre p.v. a Roma contro il governo, promosso dalla Lega con Fratelli d'Italia. Confermata poi l'alleanza per le regionali in Umbria; ma sul resto, invece, rimangono molti punti interrogativi.

"Non si sono sciolti tutti i nodi, è un buon inizio ma c'è ancora molta strada da fare, senza pretese di autosufficienza e con il rispetto delle diverse anime della coalizione", dice Maria Stella Gelmini.

Ma andando con ordine, perchè questo improvviso riavvicinamento tra Salvini e Berlusconi? Una risposta, vista con gli occhi leghisti, sta nel numero dei parlamentari di Forza Italia: 160. Rappresentano l'ago della bilancia in caso di una revisione della legge elettorale.

Se Fi appoggiasse l'idea proporzionalista oggi in voga a sinistra e tra i 5Stelle, i sogni di gloria sovranisti basati sul maggioritario andrebbero a farsi benedire. Quanto al partito dell'ex premier, che oggi i sondaggi danno tra il 5 e l'8%, in alcuni casi sorpassato da Fdi, ricollocarsi a pieno titolo nella sua coalizione storica gli riconsegnerebbe una prospettiva politica più chiara. "Sono felice che Matteo abbia cambiato idea, evidentemente ci ha ripensato sull'uomo solo al comando e sui pieni poteri..", ironizza sempre Brunetta.

"L'incontro con Berlusconi è il nuovo inizio per un centrodestra plurale, liberale, inclusivo, europeo, con pari dignità tra tutti i partner. Quindi alle ortiche il sovranismo e il lepenismo. Siamo tornati nell'alveo del centrodestra fondato e voluto da Berlusconi che ha cambiato l'Italia, quindi bentornato." E per il resto, sulle riforme costituzionali e sulla nuova legge elettorale, "avremo modo di parlare e discutere tra pari".

Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia, questione di alleanze locali

Sul tavolo dell'incontro c'è stato anche il nodo alleanze locali. Di fronte a un ipotetico fronte Pd-5Stelle anche nelle regionali, il leader della Lega ha capito che non ci si possono permettere defezioni e che il fronte populista con Giorgia Meloni non basta. Serve un fronte comune, solido e coeso per contrastare nelle piazze e in Parlamento questo esecutivo e restituire all'Italia un governo capace di difendere l'interesse nazionale.

Fa buon viso a cattivo gioco la Meloni, la quale invece da tempo ha iniziato la campagna acquisti sui territori ai danni proprio di Forza Italia.

Se davvero reggerà il ritrovato feeling tra Salvini e Berlusconi, allora l'operazione portata avanti da Toti si rivelerà un totale fallimento. Il governatore ligure quest'estate era uscito da FI per fondare un suo movimento filo-sovranista, ma dopo pochi giorni Salvini ha fatto cadere il governo cambiando tutte le carte in tavola.

Il suo lavoro di reclutamento tra le file azzurre per ora è fermo a tre senatori e un deputato; così anche l'opta su sette consiglieri regionali lombardi sarebbe in alto mare. Dopo l'addio, Berlusconi al suo ex delfino gliela aveva giurata. Per ora vince lui.