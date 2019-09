Come spesso accade quando c'è da valutare un incontro politico e i suoi risvolti, sono diversi i punti di vista. Non fa eccezione quanto avvenuto a Malta, dove quattro paesi (Italia, Germania, Francia e padroni di casa) si sono riuniti per provare a fare fronte comune al problema immigrazione. Nicola Porro, nell'ambito della sua consueta rassegna stampa 'Zuppa di Porro', ha inteso mettere in evidenza quanto si trovi su una lunghezza d'onda differente dai giornali che hanno accolto in maniera positiva il responso dell'incontro.

Per Porro non si deve parlare di patto europeo

Il primo punto critico che Porro ritrova nelle ricostruzioni giornalistiche è il fatto che si adoperi un aggettivo finalizzato a individuare la dimensione continentale delle strette di mano. "Non è - ha evidenziato - un patto europeo, perché questo patto riguarda soltanto quattro paesi: Italia, Malta, Francia e Germania". Allo stesso modo evidenzia come, al momento, non ci sia nulla di scritto: “Il patto, se mai verrà ratificato, sarà l'8 ottobre".

Ciò che, invece, gli suscita particolare scetticismo è che non è, a suo avviso, la prima volta che in un'Europa si diffonde la voce relativa ad un'intesa sul fronte immigrazione. "Sui migranti - ha detto - l'Europa avrà fatto decine di patti e accordi. Le missioni militari Sofia, Mare Nostrum, ma soprattutto vi ricorderei quando Barroso venne a Lampedusa insieme ad Alfano ed Enrico Letta e fecero il patto per la redistribuzione di 40.000 migranti in Europa dopo essere arrivati in Italia". In quel caso i risultati non furono soddisfacenti secondo Porro.

Porro evidenzia gli sbarchi stanno crescendo

Ciò che, inoltre, gli fa storcere il naso è il fatto che la categoria di migranti in oggetto sarebbe unicamente quella di coloro i quali vengono salvati in mare.

"Sapete - chiede Porro - su cento profughi quanti vengono salvati dalle Ong e dalle navi militari? Si e no, nove". "Su cento - evidenzia - che arrivano in Italia solo nove potranno essere redistribuiti e solo su base volontaria".

Porro chiarisce anche il concetto di volontarietà: "I paesi europei dovranno essere d'accordo per redistribuire. Se vado a vedere cosa hanno fatto nei mesi scorsi, col cavolo che se li prendono. Devo pensare bene, ma anche se penso bene, penso che questo problema di cui si è discusso a Malta riguarda solo il 10% di tutti coloro che sbarcano in Italia".

Porro riguardo alla possibile rotazione dei porti che non è stata vantata dal Ministro Lamorgese è ancora più netto: “Col cavolo che i francesi hanno accettato di aprire i loro porti.

Col cavolo che fanno passare i migranti dall'Italia Ventimiglia. Ne apriranno uno ogni tanto per dare il segnale che avranno fatto qualcosa".

Il giornalista, poi, attacca il trattamento riservato da certi media alla vicenda: “È stata fatta una grande impalcatura per permettere ai giornali e a Conte di dire che se non si litiga si ottiene".

"Stiamo - in riferimento ai commenti giornalistici e alle dichiarazioni di alcuni politici - semplicemente seppellendo Salvini.

Da Minniti a Salvini, sono crollati del 95% gli arrivi con le Ong e i barchini. Nei giorni di questo patto stanno salendo. Mi auguro che questo patto serva".