Maria Elena Boschi, oltre che un’esponente politica molto apprezzata, rappresenta da sempre il sogno proibito di milioni di italiani. Le immagini che ritraggono l’attuale capogruppo alla Camera di Italia Viva in atteggiamenti provocatori, oppure vestita di abiti succinti o in costume da bagno, diventano infatti immediatamente virali sui social network. Nei confronti della fedelissima renziana, poi, si sprecano anche i commenti e le lusinghe dei suoi stessi colleghi parlamentari.

Insomma, la Boschi è divenuta, suo mal grado, anche un simbolo ‘a luci rosse’, protagonista dei più inconfessabili pensieri degli elettori, soprattutto se maschi. Se però la proposta ‘indecente’ nei suoi confronti giunge da un vero attore a luci rosse, la notizia fa subito clamore. Come nel caso di Max Felicitas, giovane interprete del mestiere di cui Rocco Siffredi è capofila in Italia. Felicitas, attraverso un comunicato stampa pubblicato dal sito Dagospia, ha chiesto un appuntamento galante alla Boschi.

Chi è Max Felicitas

Max Felicitas, al secolo Edoardo Barbares, originario del paese di Codroipo in provincia di Udine, è un giovane attore a luci rosse, considerato dagli addetti ai lavori come l’erede del mitico Rocco Siffredi. Ad appena 23 anni, infatti, ha già girato decine di pellicole di successo, alcune anche insieme al suo maestro Siffredi, tra Russia, Slovenia e Ungheria. Ma Felicitas non è solo attore, visto che è anche interprete di video musicali di successo su Youtube.

L’appello dell’attore a Maria Elena Boschi: ‘Vorrei passare una serata romantica con lei’

Nonostante la sua bruciante carriera, Max Felicitas resta comunque ancora un perfetto sconosciuto per il grande pubblico. Forse per questo motivo l’attore a luci rosse ha deciso di farsi un po’ di pubblicità dedicando un pensiero a Maria Elena Boschi. Presentato da Dagospia come un attore “con un grande seguito, soprattutto su Instagram”, Edoardo Barbares va subito al cuore della questione.

“Penso che la Boschi sia una delle donne più belle ed affascinanti, non solo della politica, ma in generale è una delle donne più sensuali che io abbia mai visto”, dichiara infatti senza troppi preamboli. Ecco perché desidererebbe che l’appuntamento con lei “non fosse solo una nottata di passione”, ma anche una “serata romantica, una cena a lume di candela” e addirittura una “passeggiata mano nella mano”.

Anche se, aggiunge, sarà importante anche quello che accadrà dopo cena. Insomma, Max Felicitas lancia un “appello” alla Boschi affinché lo “contatti” e gli “conceda un incontro”, magari per una semplice cena nel suo paese di origine, Montevarchi. Lui si dice sicuro che, quando lo conoscerà, si innamorerà di lui.