Stamattina il ministro degli esteri Luigi Di Maio e quello della giustizia Alfonso Bonafede dalla Farnesina presenteranno un nuovo decreto ministeriale sulla questione migranti, e come decreto non avrà bisogno dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

L’attuale ministro degli esteri e capo pentastellato dà qualche anticipazione in casa Del Debbio, a “Diritto e rovescio” su Rete 4. Il focus è sulle tempistiche, in quanto Di Maio ribadisce che chi non può stare in Italia, chi non ha i “requisiti”, in 4 mesi verrà rimpatriato, sottolineando il fatto di non poter aspettare 2 anni, promessa fatta ai tempi dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini.

A detta del pentastellato, il messaggio da mandare è chiaro “Se non hai requisiti per poter fare domanda di asilo, ti mandiamo democraticamente a casa.” Sempre in casa Del Debbio, al ministro degli esteri preme precisare che questo decreto sia un gioco di squadra, e che in campo sono scesi, oltre Di Maio, anche Conte, e Luciana Lamorgese, la quale si era già espressa sulla questione migranti.

Quali sono gli effetti che si avranno con questo decreto?

Sempre da Paolo Del Debbio, Di Maio aggiunge che sicuramente a giovarne saranno le tempistiche. Infatti il pentastellato sposta il focus sulla velocità di esecuzione, non sarà più questione di anni, bensì di mesi. Inoltre Di Maio ha dichiarato di voler andare in posti come la Tunisia, per cercare di trovare e stringere accordi che farebbero accelerare questi meccanismi “In fondo la Tunisia è di fronte all’Italia.”

Il capo della Farnesina sembra stia preparando una lista di paesi sicuri.

Obiettivo è anche quello di stringere accordi coi paesi africani riguardo le partenze, dove il premier Conte è stato molteplici volte in questi mesi. L'idea è di affiancare un drastico minor numero di partenze con un numero elevato di rimpatri, e in tempi propriamente più veloci rispetto a quelli proposti da Matteo Salvini, ai tempi.

A Di Maio preme precisare che questo decreto non intaccherà né violerà i diritti individuali dell'uomo. La conferenza stampa è stata fissata per questa mattina alle 11, come detto nell'area "giornalisti" sul sito degli esteri.

Non mancano le critiche

C'è chi si trova in disaccordo con il "decreto Di Maio", tra cui il leader del nazareno Nicola Zingaretti. La definisce "una bandierina", e inoltre afferma con una certa sicurezza che se questo esecutivo non la smette di riprendere normative passate, quasi come fosse una sfida personale, la visione di un governo migliore, che poi è il motivo per il quale questo esecutivo è nato, andrà a decadere, ritrovandosi in un "pantano".