Messe in archivio le regionali in Umbria, è il momento in cui si iniziano ad analizzare gli scenari politici nazionali. Tra i partiti che si candidano a fare da ago della bilancia, soprattutto sulla tenuta del governo e della maggioranza, c'è sicuramente Italia Viva. Il partito appena nato e creato da Matteo Renzi si sta organizzando per incrementare il proprio consenso in seno agli elettori ed anche il numero di parlamentari.

Non a caso La 7 e L'aria che tira hanno dedicato un servizio all'incontro che Maria Elena Boschi ha avuto nel quartiere di Napoli, Chiaia, con centinaia di persone che hanno scelto di ascoltarla da vicino. Nell'occasione è stato anche presentato un rinforzo per le fila di Italia Viva che risponde al nome di Catello Vitiello. Allontanato dal Movimento Cinque Stelle, il deputato è transitato nella forza guidata da Matteo Renzi.

Potrebbe, però, non essere l'ultimo nuovo acquisto, considerato che Maria Elena Boschi ha parlato chiaramente delle porte aperte per chiunque abbia idee da portare. E da tempo si mormora che verso Italia Viva potrebbero dirigersi diversi delusi da Pd, M5S o Forza Italia.

Boschi preferisce non commentare le regionali umbre

Italia Viva, rispetto alla situazione venutasi a creare in Umbria, con il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle che hanno scelto di correre insieme, ha preferito restare defilata.

Non a caso Renzi non ha partecipato a quella che è passata alla storia come la famosa "foto di Narni", in cui vertici di Pd e M5S hanno posato insieme a chiusura della campagna elettorale. Un solco nel quale si inserisce anche Maria Elena Boschi nel commentare ciò che è avvenuto nelle elezioni umbre. "Non commento - ha detto - i risultati dell'Umbria, tanto più quelli che riguardano un altro partito".

A ciò ha, però, aggiunto quelle che sono le intenzioni sul governo di 'responsabilità' di cui anche Italia Viva fa parte: "Dobbiamo andare avanti con il lavoro nell'interesse dei cittadini".

Italia Viva pronta ad accogliere nuove personalità politiche

Vitiello non sarà l'ultima new entry in Italia Viva. A parlare di sliding doors, attive soprattutto per le entrate, è stata la stessa Maria Elena Boschi.

"Tante persone - ha detto alla platea - si avvicineranno al nostro partito. Noi siamo contenti. A me piacerebbe un partito capace di avere il coraggio di chiedere quali idee porti, non quante tessere hai". Per Italia Viva, però, sarà presto il momento di pensare alle prossime tornate elettorali, in cui proverà a spostare gli equilibri. "Nelle prossime settimane affronteremo tutti i temi che riguardano le regionali in Campania, come nelle altre regioni che andranno al voto".