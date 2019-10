C'è stato spazio per il Movimento Cinque Stelle nella tradizionale rubrica 'Zuppa di Porro'. Nicola Porro, infatti, nella sua quotidiana rassegna stampa, non ha mancato di sollevare critiche verso i grillini che, proprio in queste ore, sono impegnati nella convention Italia Cinque Stelle a Napoli per il decimo anniversario dalla fondazione del partito. Secondo il giornalista ci sarebbe un'istantanea che raffigurerebbe i vertici del partito attorno ad un tavolo e che, di fatto, rappresenterebbe il simbolo di come, dei vecchi principi anti-casta dei pentastellati, sarebbe rimasto ben poco. Un concetto che, tra l'altro, Nicola Porro aveva già avuto modo di sottolineare in passato.

Porro vede vertici M5s attorno a tavola imbandita

Nicola Porro sceglie di commentare l'evento soffermandosi su una foto che sarebbe presente sui giornali. "La cosa più importante e significativa da fare - sottolinea - è guardare una foto". La scena è quella di un tavolo attorno a cui sono presenti dei commensali. Il dato saliente è che si tratta di personalità di spicco per l'universo grillino e il giornalista commenta ironicamente quanto rappresentato dallo scatto.

"C'è - evidenzia - Di Maio con la sua camicetta bianca, c'è quest'imprenditore belga che si chiama Gunter Pauli, Grillo con la camicia colorata, Davide Casaleggio con la camicetta bianca, la fidanzata di Di Maio e il Ministro Costa con camicetta bianca".

In un certo senso pare indirizzare l'attenzione dei suoi followers sul fatto che, forse, i tempi in cui i grillini diffondevano i contenuti delle proprie riunioni in streaming pubblico paiono essere lontani.

M5s da Prima Repubblica secondo Porro

Una scena che, almeno nell'opinione di Porro, richiama partiti più tradizionali e meno inclini ad essere anti-conformisti come il Movimento Cinque Stelle si è sempre sforzato di essere. E Porro evidenzia la normalità 'Politica' della cosa definendola come "i privilegi normali di chi deve raccontare cose che non può sentire la pattuglia dei mille-cinque mila che erano lì ad ascoltarli a Napoli" "E'- evidenzia - una poltiica da Prima Repubblica".

Poi sceglie di fare un parallelo tra immagini che avevano contraddistinto i grillini agli esordi e quelle che, invece, si vedono attualmente.

"Quanto passo - chiede Porro - c'è stato tra le foto che vendono i giornali in cui Gigino che vi serve la pizza e Gigino con la fidanzata borghesuccia che viene servito a tavola in un privé prima della convention di Napoli?".

Il suo discorso trova poi quella che sembra una conclusione abbastanza critica: "Questo è un partito come gli altri in cui si fanno le secrete cose".