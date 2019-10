La giornalista e conduttrice televisiva Milena Gabanelli, intervistata da Adnkronos, ha voluto dire la sua in seguito alle roventi polemiche che ci sono state dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Report, incentrata sul caso Russiagate e sui fondi russi al partito della Lega. La giornalista difende i colleghi, sostenendo che hanno semplicemente svolto il loro mestiere, e aggiunge che il programma ha sempre condotto inchieste con documenti alla mano, senza risparmiare nessun partito politico.

Le parole della Gabanelli

L'ex conduttrice di Report, Milena Gabanelli, ha voluto difendere l'operato dei giornalisti che hanno condotto l'inchiesta sul Russiagate e sui fondi russi ricevuti dalla Lega di Salvini. Intervistata da Adnkronos Gabanelli difende i colleghi che hanno compiuto semplicemente il loro mestiere, visto che l'inchiesta ha richiesto alcuni mesi di lavoro. A suo avviso non c'è stata alcuna violazione della par condicio, visto che l'inchiesta non poteva andare in onda più avanti, aspettando prima l'esito delle elezioni regionali in Umbria.

Il servizio pubblico infatti, che è pagato da tutti noi cittadini, ha quindi "il 'dovere' di trasmetterla il prima possibile".

E oltretutto la giornalista si chiede come mai i consiglieri del Cda Rai vicini al centrodestra abbiano deciso di polemizzare con la messa in onda del programma, visto che tutti quanti hanno avuto l'opportunità di esprimersi sull'argomento. Aggiunge che Report non è un talk show, ma è un programma che fa inchieste, e le fa documentandosi e fornendo delle prove, e in passato poi non ha mai risparmiato nessun partito politico, e invita a vedere le puntate degli ultimi ventitré anni, condotte fino a tre anni fa, non a caso, dalla stessa Gabanelli.

Le polemiche dopo la puntata

Quel che è certo è che la puntata, intitolata La fabbrica della paura, ha smosso non poco il panorama politico italiano, sia all'interno dell'opposizione guidata dalla Lega, sia all'interno della maggioranza. Nella giornata di ieri nel Cda Rai c'è stata una spaccatura, dopo che due consiglieri del centrodestra Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi hanno criticato la puntata per il modo in cui è stata trattata la questione del Russiagate, accusando anche il programma di aver violato le norme sulla par condicio.

Non si è fatta attendere però la replica del deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano che sostiene come l'inchiesta abbia messo in luce gli intrecci pericolosi che ci sono stati tra Salvini e il mondo russo, un disegno destabilizzante per la sovranità italiana e per il suo ruolo nell'Unione Europea. E lo stesso Fiano invita il leader della Lega a chiarire in Parlamento, e annuncia che presto verrà presentata anche un'interrogazione parlamentare al premier Conte, affinché si venga a conoscenza di tutti i dettagli della vicenda.