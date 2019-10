Le partecipazioni di Matteo Salvini a Otto e Mezzo continuano a fare rumore: ogni qualvolta l'ex Ministro dell'Interno è ospite degli studi de La 7 e di Lilli Gruber si desta un importante clamore mediatico nelle fasi che anticipano la sua partecipazione alla trasmissione, ma anche in quelle successive. Tutto nasce dal fatto che molto spesso i confronti con la giornalista sono particolarmente intensi e, pur non assumendo mai toni fuori dai binari, risultano quasi avvincenti, tenuto conto che la conduttrice è spesso protagonista di domande o considerazioni pungenti.

È stato così anche nell'ultima occasione, dove, però, qualcuno non ha gradito la battuta fatta dalla conduttrice sulla presunta campagna elettorale in spiaggia del leader della Lega. Particolarmente duro è stato Nicola Porro che, in un tweet, non ha mancato di tirare un'ironica frecciata alla collega parlando di scoop rispetto al fatto che avrebbe scoperto che "al mare si va in costume".

Ancora vivo il ricordo di Salvini al Papeete

L'estate del 2019 sarà ricordata per una crisi di governo nato, in maniera anomala nel mese di agosto, ma anche per le immagini di un Ministro dell'Interno in giro per le spiagge.

Un quadro che non ha suscitato l'apprezzamento di Lilli Gruber che, nel corso della sua trasmissione, lo ha detto a chiare lettere a Salvini. "Anche io - ha detto - quando vado al mare mi metto in costume da bagno, non lo farei da Ministro dell'Interno e non farei comizi in spiaggia". Un punto di vista assolutamente non condiviso dal leader della Lega, il quale, dopo aver sottolineato che gli viene difficile immaginare un outfit diverso per andare a Milano Marittima con il figlio, annuncia che, in caso di ritorno ad essere il numero uno del Viminale, farà esattamente la stessa cosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Matteo Salvini M5S

"Magari - ha ironizzato Lilli Gruber - senza pancia, per l'occhio delle ragazze". Una frase che ha suscitato l'indignazione di quanti hanno sottolineato cosa sarebbe accaduto qualora la battuta sul fisico dell'uno sull'altro fosse arrivato a parti invertite.

Porro parla di scoop ironicamente

Le domande provocatorie di Lilli Gruber non hanno suscitato apprezzamento in Nicola Porro. Il conduttore, analizzando la vicenda quasi sul piano giornalistico, prova ad ironizzare su quello che sarebbe il risultato portato a casa dalla giornalista con le questioni poste.

Nel promuovere il video della vicenda sul suo sito ed il commento di Alessandro Gnocchi, si lascia andare a parole che tradiscono un'evidente ilarità. "Il clamoroso scoop - scrive Porro in un tweet -di Lilli Gruber a Otto e Mezzo: al mare si va in costume! L’estratto tv del momento fatidico (con tanto di presa in giro a Salvini per la “panza")".