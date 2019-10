Il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha dichiarato che il crocifisso nelle scuole non dovrebbe essere esposto. Per il momento, il simbolo della religione cattolica resterà nelle aule scolastiche, perché l'argomento non è ancora stato dibattuto in Parlamento, ma il Ministro è stato chiaro sulla sua posizione.

Un giorno da pecora: il Ministro dell'Istruzione contrario al crocifisso in aula

Lorenzo Fioramonti ha espresso la sua opinione personale nel corso di un'intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1.

Durante la puntata, il Ministro dell'Istruzione ha affermato che la questione del crocifisso è molto sentita in Italia ed è divisiva, ma per il momento può attendere. Fioramonti si è detto contrario anche all'esposizione dei diversi simboli delle religioni, perché le aule scolastiche diventerebbero "un mercato". Inoltre, il Ministro ha voluto precisare di non essere d'accordo nemmeno con la presenza della foto che ritrae il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo che, secondo lui, probabilmente neanche lo stesso Presidente la vorrebbe.

Secondo l'esponente del M5S sarebbe meglio appendere una cartina geografica del mondo, con dei richiami alla Costituzione e agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Mara Carfagna evidenzia i molti problemi della scuola italiana

Dopo la tassa sulle merendine e le bibite gassate, le parole di Lorenzo Fioramonti hanno sollevato inevitabilmente polemiche. Diverse critiche sono arrivate da parte dell'opposizione, mentre nessun commento è arrivato dalla maggioranza, anche se la parte più cattolica del M5S si sarebbe infastidita.

L'ex Ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, di Forza Italia, ha sostenuto che il crocifisso nelle aule scolastiche non impedisce in alcun modo l'espressione di altre culture. La forzista ha inoltre sottolineato che non si tratta di un elemento d'arredo, ma della testimonianza delle nostre radici. Mara Carfagna ha invece voluto evidenziare che i problemi scolastici attuali da affrontare sono ben altri: palestre che non ci sono, strutture non a norma, insegnanti mancanti e libri di testo con un costo elevatissimo.

Anche da Fratelli d'Italia, con Paola Frassinetti, hanno voluto ribadire la loro ferma posizione sull'argomento crocifisso, dichiarando che i fedeli di altre religioni devono prima rispettare quella del Paese in cui si trovano, altrimenti possono andare via, se ne sono infastiditi. Dai renziani arriva una critica: per Michele Anzaldi la scuola italiana ha da sempre garantito integrazione e il crocifisso non è mai stato un problema.