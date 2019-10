Era cominciato il 24 ottobre dello scorso anno il cosiddetto incardinamento, ovverosia l'avvio formale dell'iter riguardante il disegno di legge sullo ius culturae, cioè l'accesso alla cittadinanza italiana a seguito di un processo formativo. L'esame era stato sospeso quasi immediatamente, ed è stato ripreso a distanza di quasi un anno, nella giornata odierna (3 ottobre 2019). Ad annunciarlo è il pentastellato Giuseppe Brescia, nel duplice ruolo di presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera e di relatore, nonché come sostituto dell'attuale ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il presidente della Commissione ha altresì asserito che il disegno di legge sullo ius culturae ha alimentato una polemica dai toni piuttosto accesi di natura sociale, alla quale si è aggiunta poi una motivazione di ordine prettamente politico.

Le lettere

Durante le sue dichiarazioni ufficiali, il relatore Giuseppe Bresca ha parlato di alcune missive indirizzategli da giovani che vivono da tempo nella penisola italiana e che chiedono fermamente di diventare cittadini italiani a tutti gli effetti, in quanto sentono concretamente di appartenere a questa grande e calorosa comunità.

"Mi auguro" prosegue il presidente della Commissione Brescia "Che a queste legittime istanze sapremo dare con convinzione risposte di buonsenso".

Storie di speranza, quelle raccontate da Brescia, che si scontrano con un duro dibattito politico e che, ancora una volta riflette, le distanze fra i vari partiti dei diversi orientamenti. In primis, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, dichiara espressamente la ferma volontà di contrastare la normativa, e infatti "La Lega si batterà contro lo Ius Soli comunque lo chiamino, contro la cittadinanza facile, senza se e senza ma".

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, affermando che la sovranità appartiene al popolo, ritiene formalmente scorretto mettere in atto una riforma di tale portata senza consultare i cittadini, dato che "Alle ultime elezioni i partiti che avevano inserito nel programma una riforma della cittadinanza hanno preso il 20%". Più o meno sulla stessa scia, la grillina Vittoria Baldino ribadisce la necessità di sentire il parere degli iscritti su Rousseau, attraverso una votazione sulla stessa piattaforma, dal momento che "Lo ius culturae non è nel nostro programma di governo".

Tre proposte sul tavolo

Sono tre le proposte al vaglio al tavolo della Commissione Affari costituzionali della Camera, a partire dal testo di Laura Boldrini la quale, dopo aver abbandonato Liberi e Uguali di Pietro Grasso, si è associata al Partito Democratico. Nella fattispecie, la sua proposta è strettamente connessa allo Ius soli e prevede che almeno uno dei genitori abbia il requisito di legalità del soggiorno.

La seconda proposta è quella della deputata di Forza Italia, Renata Polverini, respinta dal capogruppo del partito Sisto "Con una banale scusa che nasconde un'evidente ostilità verso l'iniziativa". Questi, afferma la Polverini "Ha parlato di un abbinamento d'ufficio della mia proposta di legge sullo ius culturae a quella dell'onorevole Boldrini sullo ius soli". "Ritengo", prosegue l'ormai ex deputata , "di dovermi autosospendere dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati anche per avviare una serena riflessione sulla possibilità di continuare le battaglie che hanno sempre caratterizzato la mia attività Politica in un partito che sembra aver perso lo spirito liberale delle origini".

L'ultima proposta sul tavolo della Commissione è quella del democratico Matteo Orfini. Non manca il Movimento Cinque Stelle che potrebbe anch'esso presentare a breve una proposta, mentre Brescia è del parere che l'acquisizione della cittadinanza italiana alla fine di un percorso di studi sia l'esempio lampante di come gli istituti scolastici costituiscano un potente fattore di integrazione.